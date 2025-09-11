Il Data Act europeo entra in vigore domani: in Italia ancora qualche incertezza istituzionale e ritardi operativi

Il Regolamento UE 2023/2854, noto come Data Act, è stato approvato dal Parlamento europeo l’8 novembre 2023 ed è entrato in vigore l’11 gennaio 2024. La sua piena applicazione, vincolante per tutti gli Stati membri, scatta domani.

Il Data Act rappresenta un passo fondamentale per garantire agli utenti il controllo sui dati generati da dispositivi e servizi digitali e per favorire un mercato europeo dei dati aperto e competitivo.

Per quanto riguarda le autorità di controllo, emergono forti differenze nel panorama europeo. La Germania ha affidato all’Autorità Federale per la Protezione dei Dati e la Libertà d’Informazione il ruolo di supervisore centrale già dall’inizio del 2025.

In Francia, la CNIL ha ampliato i propri poteri per includere il Data Act, disponendo di un’équipe dedicata dal primo trimestre 2025.

Nei Paesi Bassi è stata istituita una task force ministeriale già operativa da luglio 2025 per supportare le imprese.

L’Italia, al contrario, non ha ancora formalizzato un’autorità responsabile univoca e operativa. Il coinvolgimento frammentato tra più enti sta complicando l’applicazione uniforme e il supporto alle aziende.

Lo stato di preparazione delle imprese italiane è caratterizzato da ritardi e incertezze.

Le PMI, che costituiscono l’ossatura portante del tessuto economico nazionale, si trovano spesso bloccate a causa della complessità normativa e della scarsità di supporto istituzionale.

Le aziende denunciano la mancanza di un interlocutore chiaro a livello nazionale, sovrapposizioni tra Data Act e GDPR che complicano la compliance, nonché scarsa formazione e guida concreta su obblighi e procedure.

A livello europeo, ambienti istituzionali e tecnici di Germania, Francia e Paesi Bassi hanno mostrato un maggiore coordinamento e supporto operativo, facilitando la compliance anche se le sfide tecniche rimangono analoghe.

Il digitale sembra quindi imporre sempre più obblighi che opportunità, soprattutto per il mondo delle PMI, per le quali il Data Act può rappresentare un ostacolo aggiuntivo in un contesto già complesso e sfidante.

Dal 12 settembre, le imprese devono garantire l’accesso gratuito e immediato ai dati generati dai dispositivi connessi da loro prodotti a chi li acquista, la condivisione e portabilità dei dati senza clausole abusive, la trasparenza sulle condizioni di utilizzo, la sicurezza e integrità nella gestione dei dati, e la collaborazione con le autorità competenti. Nonostante questi obblighi chiari, l’attuale disorientamento istituzionale va a detrimento della capacità delle imprese di trasformare il Data Act in uno strumento reale di crescita e innovazione.

Approvato nel 2023 con consenso unanime, il Data Act è una pietra miliare per l’economia digitale europea, ma l’Italia rischia di restare indietro nel tradurre la norma in pratica efficace. La rapida definizione di un’autorità di supervisione unificata e il potenziamento del supporto alle imprese, soprattutto alle PMI, sono passi indispensabili per non perdere terreno competitivo in un mercato digitale sempre più strategico