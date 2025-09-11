Home » Glamour nomina Marco Depascale direttore vendite
Glamour nomina Marco Depascale direttore vendite

di Redazione PrimaOnline
Da settembre 2025 Marco Depascale assume il ruolo di direttore vendite in Glamour, realtà specializzata nel turismo tailor made e nella biglietteria aerea.

La nomina di Depascale

Nel nuovo incarico, Depascale guida il team vendite e continua a seguire in prima persona le aree Toscana e Liguria, rafforzando i rapporti con il territorio. Ha inoltre il compito di consolidare la strategia commerciale e contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi di crescita dell’azienda.

Il percorso professionale

Prima della promozione, Depascale ha ricoperto in Glamour il ruolo di Cruise development manager & key account per Toscana, Liguria e Sardegna. In precedenza ha maturato esperienze nel settore turistico e crocieristico: in Worldwide Hotel Link (Albatour Group) come Cruise development manager, sviluppando accordi con compagnie crocieristiche internazionali, e in MSC Crociere, dove ha iniziato come promoter vendite per Toscana e Liguria per poi assumere incarichi di crescente responsabilità, tra cui quello di coordinatore dell’ufficio commerciale Gruppi & inside sales e referente amministrativo per la sede di Genova.

