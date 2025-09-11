Glamour nomina Marco Depascale direttore vendite

Da settembre 2025 Marco Depascale assume il ruolo di direttore vendite in Glamour, realtà specializzata nel turismo tailor made e nella biglietteria aerea.

La nomina di Depascale

Nel nuovo incarico, Depascale guida il team vendite e continua a seguire in prima persona le aree Toscana e Liguria, rafforzando i rapporti con il territorio. Ha inoltre il compito di consolidare la strategia commerciale e contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi di crescita dell’azienda.

Il percorso professionale

Prima della promozione, Depascale ha ricoperto in Glamour il ruolo di Cruise development manager & key account per Toscana, Liguria e Sardegna. In precedenza ha maturato esperienze nel settore turistico e crocieristico: in Worldwide Hotel Link (Albatour Group) come Cruise development manager, sviluppando accordi con compagnie crocieristiche internazionali, e in MSC Crociere, dove ha iniziato come promoter vendite per Toscana e Liguria per poi assumere incarichi di crescente responsabilità, tra cui quello di coordinatore dell’ufficio commerciale Gruppi & inside sales e referente amministrativo per la sede di Genova.