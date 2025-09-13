Sabato, domenica e lunedì. Festival, spettacoli, musica

Le Visioni dal mondo di Milano. Gli Scarabocchi di Novara. I Mille occhi di Trieste. E poi Tosca, Rezza, Fo…

Claudio Bisio

Ridere ancora, a Milano

Sabato sera, al Teatro Litta di Milano, il festival internazionale del documentario Visioni dal mondo propone in anteprima il film in concorso ‘L’ultimo cabaret’. Diretto da Eugenio Rigacci, il lungometraggio ripercorrre la storia del cabaret, dalle origini parigine ad oggi. E lo fa con tante testimonianze, da Giorgio Gaber a Claudio Bisio, da Paolo Rossi ad Ale & Franz. Voci che vanno a indagare il senso (oggi più che mai fondamentale) della risata.

Mario Pirovano

Il Mistero continua

L’anno prossimo, il 24 marzo, Dario Fo avrebbe compiuto 100 anni. Ma il suo lavoro non è scomparso con la morte dell’artista Premio Nobel. Continua a portarlo in scena Mario Pirovano, che con Fo e Franca Rame ha a lungo lavorato. Sabato, nel Teatro di Grazzano Visconti (Pc), Pirovano interpreta ‘Mistero buffo’: “Storie che parlano di soprusi, guerre, inganni, e mostrano un’umanità ferita, spesso schiacciata dai potenti”. Il tutto con una potente vena comica.

Arturo Brachetti (foto Paolo Ranzani)

Le mani sulla città (di Novara)

Domenica, ultimo appuntamento di Scarabocchi. A Novara, il festival – che nel sottotitolo precisa: ‘Le mani sono tutto e da lì comincia tutto’ – ospita disegnatori, scrittori, artisti che incontrano il pubblico. In calendario, domenica ‘quattro chiacchiere’ tra Arturo Brachetti e lo scrittore Giuseppe Culicchia. Il tema è ‘Di tutto un po’’ e la conversazione si muove fra ricordi personali e riflessioni sul potere dell’immaginazione e sull’importanza delle mani nel dare forma alle idee.

Tosca

Tosca al Colosseo

Domenica a Roma, al Colosseo, nell’ambito dei festeggiamenti per i 30 anni del Premio Lunezia, sarà premiata Tosca. Motivazione: la cantante ha “valorizzato con il suo talento vocale e interpretativo le qualità musical-letterarie delle canzoni italiane”. Condurranno la serata Stefano De Martino e Alessandra Caffaz.

Antonio Rezza, Flavia Mastrella

De Andrè, premi di parole e musica

La location è perfetta: piazza Fabrizio De Andrè, Roma. Qui, sabato e domenica si svolge la finale del 24° Premio Fabrizio De Andrè – Parlare musica, che vuole promuovere la creatività delle nuove produzioni artistiche italiane nella musica, nella poesia e nella pittura. Alla manifestazione parteciperanno la scenografa Flavia Mastrella e il regista/autore Antonio Rezza, Leone d’oro alla carriera per il teatro.

Marco Bellocchio

Sotto gli occhi di Trieste

Festival internazionale del cinema e delle arti, I mille occhi si svolge a Trieste, e la sua 24esima edizione prosegue fino a mercoledì prossimo. Al concorso internazionale Cinema sul cinema (cui partecipano film ritratti di David Lynch ed Eric Rohmer) si affianca una sezione come Kino Basaglia, che mette alla prova l’eredità dello psichiatra triestino anche con la proiezione del film di Marco Bellocchio ‘Matti da slegare’. Ci sarà inoltre un omaggio al regista serbo Želimir Žilnik, e uno al cinema di Leonardo Sciascia.

Abel Ferrara, Emanuele Bertucci

Tropea ricorda Tognazzi

Da domenica, per una settimana, torna il Tropea Film Festival. Il festival calabrese diretto da Emanuele Bertucci, arivato alla terza edizione, vede presidente della giuria il regista americano Abel Ferrara. Oltre a proiezioni, incontri, omaggi ad anniversari come i 50 dall’uccisione di Pier Paolo Pasolini, il festival propone una mostra dedicata a Ugo Tognazzi e supervisionata dal figlio Ricky.