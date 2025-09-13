IA, nasce l’Osservatorio sul diritto all’innovazione: l’Europa tra regole e competitività

Un anno dopo il ‘Rapporto Draghi’ sul futuro della competitività europea, arriva una nuova iniziativa destinata a far discutere. La Fondazione Einaudi ha presentato al Senato l’Osservatorio sul diritto all’innovazione, un organismo che il segretario generale Andrea Cangini ha descritto come uno strumento per mettere competenze giuridiche e accademiche al servizio delle istituzioni.

Una missione chiara contro la burocrazia difensiva

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: evitare che l’Europa finisca schiacciata da una regolamentazione che nasce dalla paura più che dalla conoscenza dei fenomeni tecnologici.

Il costituzionalista Giovanni Guzzetta (foto Ansa), presidente del nuovo organismo, ha tracciato una linea precisa per la missione dell’Osservatorio: tutelare i diritti individuali, la libertà di impresa e l’avanzamento tecnologico. Una sintesi che nasconde una preoccupazione concreta – l’Europa rischia di soffocare se stessa tra GDPR e normative eccessivamente difensive, mentre Stati Uniti e Cina accelerano senza vincoli comparabili.



I dati presentati da Domenico Lombardi, docente alla Luiss, dipingono un quadro allarmante. Dopo l’entrata in vigore del GDPR, le aziende europee hanno visto ridursi i margini di profitto di circa 3 punti percentuali, la produttività è calata del 6% e gli investimenti in startup europee sono diminuiti del 26%. Numeri che pesano come macigni sul futuro competitivo del continente.

Il rischio di ripetere gli errori del passato

Giuseppe Colangelo dell’Università della Basilicata ha lanciato l’allarme più diretto: questo effetto collaterale rischia di ripetersi con l’intelligenza artificiale, se l’approccio europeo resterà quello eccessivamente difensivo che ha caratterizzato le precedenti normative tecnologiche.

La stessa preoccupazione è stata espressa da Giusella Finocchiaro dell’Università di Bologna, che ha posto l’accento sulla competizione geopolitica in atto. Mentre gli Stati Uniti procedono verso la deregolamentazione e la Cina guida la cooperazione internazionale sull’IA, l’Europa si trova in una posizione delicata: deve proteggere i diritti fondamentali senza trasformare la regolazione in un cappio che strozzi l’innovazione.

Regolare l’ignoto: una sfida epocale

Il monito più forte è arrivato da Alessandro Sterpa dell’Università della Tuscia, che ha messo il dito sulla contraddizione fondamentale dell’epoca: l’Europa sta tentando di regolare qualcosa che capirà davvero solo tra decenni. Una situazione che impone cautela e lungimiranza, evitando di chiudersi in visioni troppo contingenti che potrebbero rivelarsi miopi.



La sfida, dunque, è scrivere regole che non diventino un freno allo sviluppo. L’Osservatorio si propone di diventare un punto di riferimento per Parlamento e Commissione europea, con l’ambizione di contribuire all’aggiornamento della normativa e spingere verso un autentico diritto all’innovazione che non sia uno slogan vuoto ma una garanzia concreta.

L’equilibrio necessario

Il messaggio che emerge dalla presentazione è chiaro: se l’Europa vuole mantenere un ruolo centrale nello sviluppo e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale, deve necessariamente adottare un approccio più equilibrato. Un approccio che sappia coniugare la tutela dei diritti – valore irrinunciabile del modello europeo – con le esigenze di competitività, evitando quelle regolamentazioni eccessivamente prudenti che rischiano di frenare l’innovazione proprio quando sarebbe più necessaria.



L’Osservatorio sul diritto all’innovazione rappresenta un tentativo di rispondere a questa esigenza, proponendosi come ponte tra il mondo accademico, le istituzioni e le necessità di un’economia sempre più digitale. Resta da vedere se riuscirà nell’intento di influenzare davvero le scelte normative europee o se rimarrà un’altra voce nel coro di chi invoca un cambio di passo.