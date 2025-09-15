Italpress in partnership con Arab Defense News rafforza il notiziario “La Voce della Difesa”

Continua la politica di espansione internazionale dell’agenzia Italpress.

Questa volta potenzia e rafforza il suo notiziario tematico “La Voce della Difesa” grazie ad un accordo di partnership con Arab Defense News, sito leader in Arabia Saudita e nei Paesi Arabi sul mondo della Difesa. L’accordo è stato firmato a Riyadh dal fondatore e direttore dell’Agenzia Italpress Gaspare Borsellino e dal suo omologo saudita Nabil Al Ajal.



Questo nuovo accordo permetterà sia ad Italpress che ad Arab Defense News di poter scambiare i rispettivi contenuti editoriali e permetterà all’agenzia diretta da Borsellino di poter avere un partner strategico in un’area geopolitica molto importante per la copertura di servizi giornalisti e multimediali con un occhio di riguardo alle aziende italiane che operano anche in quell’area geografica.

“In qualità di principale sito web di notizie sui media della difesa in Medio Oriente e Nord Africa – afferma il direttore Nabil Al Ajal- siamo lieti di annunciare questa costruttiva collaborazione con Italpress.

Consideriamo questa partnership un passo strategico verso il miglioramento dello scambio professionale tra media e la fornitura di contenuti affidabili che soddisfino le aspirazioni del nostro pubblico da entrambe le parti.



Riteniamo inoltre che questa collaborazione aprirà la strada a ulteriori investimenti e sviluppi nel settore dei media della difesa nel prossimo futuro”.



Molto soddisfatto anche il direttore dell’agenzia Italpress Gaspare Borsellino: “Siamo veramente contenti di questo importante accordo con il più importante portale dedicato al mondo della Difesa presente in Arabia Saudita e che copre anche tutta l’area dei Paesi del Golfo. Questa partnership -conclude Borsellino- ci permetterà di poter ulteriormente rafforzare il nostro notiziario La Voce della Difesa e soprattutto mettere a disposizione delle aziende italiane che operano in quelle zone la possibilità di informare e comunicare con i media locali, grazie anche al nostro notiziario in lingua araba che viene diffuso a diversi siti e giornali di questa importante area geografica”.