Draghi scuote l’Ue: inazione minaccia sovranità. Von der Leyen: l’Europa deve agire

A un anno dal ‘Piano Draghi’ la presidente della commissione Ue e l’ex presidnete della Bce fanno il punto. Con il monito ad agire per recuperare il gap

A un anno dalla presentazione del ‘Piano Draghi’ da parte dell’ex presidente della Bce, la Commissione Europea ha voluto fare il punto della situazione sul dibattito innescato dalle sue proposte. All’incontro ha preso parte la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen e, ovviamente, Mario Draghi.

Von der Leyen: Ue si faccia carico della sua sicurezza

“La mia nuova Commissione si è insediata nove mesi fa, il primo atto del nuovo mandato è stata la nostra bussola della competitività, che traduce il rapporto in politiche concrete. Poi ci siamo messi al lavoro” con “la mentalità d’urgenza che abbiamo promesso” e “manterremo la rotta senza sosta finché non avremo completato tutto”, ha detto Von der Leyen aprendo il suo intervento.

Prima di tutto mettendo in evidenza le azioni compiute, citate una per una: “il Clean Industrial Deal, le gigafactory per l’intelligenza artificiale, il nuovo quadro di aiuti di Stato, il Piano d’azione per l’energia accessibile, l’Unione del risparmio e degli investimenti, piani d’azione su misura per l’industria automobilistica, siderurgica e chimica, la più grande ondata di investimenti nella difesa della nostra storia, le nuove proposte sul mercato unico, il fondo per le start-up e le scale-up e quantum, e sei pacchetti di semplificazione”.

Poi ci sono le sfide. “Il nostro mercato unico è lungi dall’essere completo”, ha detto sottolineando la presenza di barriere interne. “Abbiamo iniziato ad affrontare queste barriere – le cosiddette “terribili dieci” – con la nostra strategia per il mercato unico. Ora è necessario che dia risultati con urgenza”.

L’invito è correre dunque. “Anche il resto del mondo sta correndo. Gli investimenti globali stanno aumentando vertiginosamente. Quindi, dobbiamo rimanere concentrati e impegnarci a fondo”.

“La missione del prossimo decennio è fare dell’Europa uno dei continenti leader nell’intelligenza artificiale”, ha detto quindi.

“Abbiamo creato delle fabbriche di intelligenza artificiale e presto trasformeremo le migliori in gigafactory. L’obiettivo è che le nostre straordinarie start-up innovative possano accedere alla potenza di calcolo e testare e addestrare i loro modelli, soprattutto pensando ad applicazioni settoriali. E la risposta del settore privato europeo è stata impressionante. Il nostro obiettivo iniziale era di mobilitare 20 miliardi di euro di investimenti per sviluppare le nostre gigafactory. Abbiamo ricevuto 230 miliardi di euro di proposte dal settore privato. E più tardi oggi, durante questa conferenza, firmeremo i primi progetti pilota”, ha sottolineato.

Altro settore cui ha guardato Von der Leyen, definendolo “vitale”, è quello della difesa. Settore in cui, ha rimarcato, “non possiamo più permetterci di dipendere eccessivamente dagli altri. “Un’Europa della difesa più indipendente non si realizzerà dall’oggi al domani, ci vorranno anni per essere all’altezza del compito. Ma è assolutamente chiaro che l’Europa deve ora farsi carico della parte del leone della propria sicurezza”.

“Il ‘business as usual’, l’ordinaria amministrazione, non funziona più. Questo è il mio messaggio finale oggi. I cittadini europei si aspettano che la nostra democrazia decida, agisca e dia risultati”, ha detto ancora, ringraziando Draghi per il suo rigore del suo rapporto, “nell’analizzare i punti di forza dell’Europa, le sue carenze e le possibili soluzioni”.

Draghi: cittadini sono delusi da lentezza

Sul tema dell’inazioneè tornato subito Draghi. “A un anno di distanza, l’Europa si trova in una situazione più difficile. Il nostro modello di crescita sta svanendo. Le vulnerabilità stanno aumentando. E non esiste un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno”, ha spiegato nel suo intervento. “Ci è stato dolorosamente ricordato che l’inazione minaccia non solo la nostra competitività, ma anche la nostra stessa sovranità”, ha continuato.

“I cittadini e le aziende europee apprezzano la diagnosi, le priorità chiare e i piani d’azione. Ma esprimono anche una crescente frustrazione. Sono delusi dalla lentezza dell’Ue. Ci vedono incapaci di tenere il passo con la velocità del cambiamento altrove. Sono pronti ad agire, ma temono che i governi non abbiano compreso la gravità del momento”. “Troppo spesso si trovano scuse per questa lentezza” e “questo è compiacimento”, ha sottolineato, esortando a “nuova velocità” e risultati “nel giro di mesi, non di anni”.

“In alcuni settori l’Europa sta compiendo progressi”, ha riconosciuto. “Ma il divario è netto”, ha aggiunto, citando come esempio quanto succede sul fronte dell’IA. “Lo scorso anno gli Stati Uniti hanno prodotto 40 grandi modelli di base, la Cina 15 e l’Ur solo 3. Tra le PMI, l’adozione dell’IA è ancora bassa, compresa tra il 13 e il 21%. E nel campo più strategico, quello dell’IA basata sulla proprietà intellettuale europea per consolidare le nostre industrie principali, i progressi sono minimi”, ha spiegato.

La tecnologia è proprio una delle aree in cui secondo Draghi serve avere “Ci sono tre aree in cui è necessaria “una maggiore ambizione”. In primo luogo, rimuovendo “gli ostacoli alla diffusione delle nuove tecnologie”. C’è poi il fronte della “regolamentazione”, con una “semplificazione radicale del Gdpr, non solo della normativa primaria, ma anche delle pesanti sovrimposizioni normative da parte degli Stati membri. L’addestramento dei modelli di IA richiede enormi quantità di dati pubblici disponibili sul web. Tuttavia, l’incertezza giuridica sul loro utilizzo crea costosi ritardi, rallentando la loro diffusione in Europa”, ha sottolineato Draghi. “Il terzo ambito è l’integrazione verticale dell’IA nell’industria. Le applicazioni settoriali dell’IA sono ancora più importanti della semplice potenza di calcolo dei supercomputer. In questo campo l’Europa ha un vantaggio reale: le sue imprese detengono oltre la metà del mercato mondiale delle soluzioni di automazione industriale, una pietra miliare dell’IA industriale. Tuttavia, solo il 10% circa delle imprese manifatturiere ha utilizzato l’IA lo scorso anno”.

“L’industria e i governi devono collaborare per trasformare questo vantaggio iniziale in soluzioni proprietarie europee. La strategia “Apply AI” della Commissione di questo autunno sarà un test fondamentale”, ha proseguito.

“Abbiamo bisogno di date e risultati concreti, e di essere ritenuti responsabili per essi”, ha chiosato ancora. “Le scadenze dovrebbero essere abbastanza ambiziose da richiedere una reale concentrazione e uno sforzo collettivo. Questa è stata la formula alla base dei progetti di maggior successo dell’Europa: il mercato unico e l’euro. Entrambi hanno compiuto progressi attraverso fasi chiare, traguardi precisi e un impegno politico costante”, ha aggiunto.

“I cittadini europei chiedono ai loro leader di alzare lo sguardo dalle preoccupazioni quotidiane e rivolgere lo sguardo al loro destino comune europeo, comprendendo la portata della sfida. Solo l’unità di intenti e l’urgenza della risposta dimostreranno che sono pronti ad affrontare tempi straordinari con azioni straordinarie”; ha concluso