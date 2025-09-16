Serie A in salute su Dazn con Juve-Inter. Sky si difende col Napoli

Juve-Inter fa bene, ma vanno forte anche il Milan ed il Napoli. Alla terza giornata di un campionato vivace e interessante, DAZN migliora il dato degli ascolti della Serie A, versione misurazione Total Audience Auditel. La giornata passata in giudicato, con in dotazione il fantasmagorico derby d’Italia vinto dalla Juve in casa contro l’Inter per 4 a 3 sfiora i 6 milioni di spettatori (5,903 milioni).

La partita più vista è ovviamente quella dell’Allianz, che ha riscosso in esclusiva su Dazn 1,688 milioni di spettatori. Ma ha superato 1 milione (1,080 milioni) anche Milan-Bologna della domenica sera, con Fiorentina-Napoli a 753mila e Roma-Torino a 666mila.

Ottimo pure il cumulato di Sky, che arriva a 1,166 milioni, con Fiorentina-Napoli a 565mila, che supera abbondantemente 1,3 milioni con il dato complessivo Dazn+Sky.

Sempre su Sky, Como-Genoa ha conseguito 318mila spettatori, mentre Sassuolo-Lazio 283mila.

Stasera ci sarà su Sky Juve-Borussia- Dortmund e sarà l’occasione per verificare se c’è una più generale riaccensione dell’interesse sul calcio e i principali club.