Finanza contro i pirati della tv, sequestri e perquisizioni in tutta Italia

Sembra realmente passata di grado e di livello la lotta alla pirateria audiovisiva, con azioni sempre più incisive della polizia e i consumatori finali renitenti che oramai sembrano entrati nel mirino dei broadcasters e dei detentori dei diritti audiovisivi. Dopo l’annuncio di qualche giorno fa, che raccontava come Dazn, Sky e la stessa Lega A Serie stessero per ‘aggredire’ con la richiesta di risarcimenti anche i fruitori del prodotto piratato, è arrivato stamane un comunicato della Guardia di Finanza che ha aggiornato sulle attività di contrasto condotte su questo versante, “nel rispetto dei diritti delle persone indagate – che si presumono innocenti fino all’eventuale sentenza di condanna definitiva”.

Comunque sia, il documento della Guardia di finanza racconta come, in questi giorni, si siano compiuti “sequestri e perquisizioni in diverse regioni italiane a contrasto dello streaming illegale di contenuti televisivi e a tutela del diritto d’autore”.

In particolare, “i Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, coordinati dal Gruppo Cagliari, durante un controllo amministrativo operato in un esercizio pubblico dell’hinterland del capoluogo, avevano inizialmente rilevato la proiezione abusiva di contenuti pay per view attraverso l’utilizzo di apparecchi illegali che consentono di accedere a centinaia di contenuti multimediali (film, serie tv ed eventi sportivi in diretta). Gli accertamenti preliminari hanno poi permesso di ricostruire un sistema ramificato, identificando una serie di soggetti coinvolti lungo la filiera della pirateria, inclusi fornitori di contenuti, reti di distribuzione e server”.

Ringrazia la Guardia di Finanza di Cagliari, Andrea Duilio, ad di Sky: “Contrastare su larga scala le organizzazioni criminali e individuare e sanzionare gli utenti pirata è il modo più efficace per tutelare concretamente chi sceglie la legalità”.

Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia.

Le prime evidenze suggeriscono che la struttura criminale operi su scala transnazionale. Nelle attività investigative sono ora coinvolte le Autorità statunitensi e dei Paesi Bassi.

Il Comando della Guardia di finanza di Cagliari ha sottolineato “la forte sinergia tra la Procura della Repubblica cagliaritana e le Fiamme gialle” che permette, oltre tutto, di “sanzionare penalmente e amministrativamente tutti i potenziali acquirenti in fase di identificazione”.

Le regioni coinvolte nell’operazione oltre alla Sardegna, sono Puglia, Lombardia e Sicilia. Nove dei dieci principali indagati vendevano i pacchetti di abbonamento a 50-60 euro annui. La pizzeria sarda da cui è partita l’indagine era però quella di un semplice utilizzatore. I finanzieri stanno analizzando anche i conti correnti degli indagati per individuare chi ha pagato gli abbonamenti pirata, sotto i riflettori ci sono anche chat su Telegram e Whatsapp.