Con Il Sole 24 Ore torna la seconda edizione dell’Italian Pet Summit

Il 16 settembre Milano ha ospitato la seconda edizione dell’Italian Pet Summit, trasformando per un giorno la Magna Pars di via Tortona in un luogo di incontro tra istituzioni, aziende, esperti e professionisti del settore Pet. L’evento, organizzato da ‘Il Sole 24 Ore’ insieme a Purina e con il sostegno di di ANMVI, ASSALCO, ENPA, Federturismo e FNOVI, si è svolto sia in presenza sia in streaming su 24oreventi.com/petsummit2025.

Italian Pet Summit – Programma

La manifestazione ha analizzato i trend emergenti del Pet Food, Pet Care e della Pet Economy, con attenzione all’innovazione, alla ricerca, alla comunicazione e all’impatto sociale. Si è concentrato anche sulla trasformazione urbana in chiave pet friendly e sull’impatto sociale e psicologico degli animali da compagnia sulla vita delle persone.

Apertura istituzionale

I saluti istituzionali sono stati affidati a Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, e Federico Silvestri, amministratore delegato del Gruppo 24 ORE. A seguire, Paolo Garro (Circana) ha illustrato i trend del Pet Care e Pet Food, mentre Giulia Bertini (Ipsos) ha presentato un’indagine sul rapporto tra le generazioni e gli animali da compagnia.

Città a misura di pet

Alle 10:50 Michela Vittoria Brambilla ha discusso la ‘legge Brambilla’ e il riconoscimento degli animali come soggetti giuridici. Subito dopo, un panel istituzionale ha analizzato la trasformazione urbana con interventi di Gianluca Comazzi (Regione Lombardia), Michela Favaro (Torino), Patrizia Prestipino (Roma Capitale) e Francesca Rusciano (Napoli).

Il programma della mattina

La mattinata è proseguita con un focus sull’innovazione in alimentazione e terapie. Sono intervenuti Fabio Degli Esposti (Purina), Giorgio Massoni (ASSALCO), Massimiliano Melis (AITEM), Marco Melosi (ANMVI) e Barbara Tonini (SIANA). A seguire, un confronto sui servizi innovativi per la protezione dei pet con Rosaria Tassinari, Vincenzo Buono (FNOVI), Giusy D’Angelo (ENPA), Claudio La Rosa (MIAV), Giovanna Salza (Ca’ Zampa) e Stefano Vincenti (Groupama).

Pomeriggio: benessere umano e pet

Dalle 14:35 il dibattito si è concentrato sul legame tra pet e benessere umano con esperti in psicologia, neuropsichiatria e pet therapy: Nicola Scotti, Mario Colombo, Maria Laura Guercio, Riccardo Masson, Erica Varese Baulino e Stefania Uccheddu. Le conclusioni sono state affidate a Fabio Degli Esposti (Purina).

Abitare, viaggiare e lavorare in chiave pet friendly

Alle 15:45 il tema si è spostato sul vivere e viaggiare con gli animali. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ha introdotto le nuove normative sul trasporto aereo – “Voglio ricordare che abbiamo superato il limite vecchio degli 8/10 kg per il trasporto aereo e la notizia ha confortato in Italia e ha fatto discutere nel mondo. E ora posso annunciare che il 23 settembre vi sarà il primo viaggio per i cani di taglia grande in cabina” – Sono seguiti i contributi di Pietro Caldaroni (ITA Airways), Sara Faravelli (Purina Sud Europa), Marina Lalli (Federturismo) e Amelia Valletta (The HAD Human Animal Design – POLI.design).

La comunicazione nel settore Pet

L’ultima tavola rotonda, alle 16:25, ha riguardato l’evoluzione della comunicazione nel mondo pet. Tra i relatori Giampaolo Colletti (Il Sole 24 Ore), Laura Corbetta (YAM112003), Corrado Tomassini (Havas PR) e Federico Santaiti, autore e creator.