PGCasa.it fotografa il mercato della casa 2025: tra riqualificazione, comfort e artigianato

Il mercato della casa in Italia è in pieno fermento e si muove lungo tre direttrici principali: la riqualificazione energetica, la ricerca di maggiore comfort domestico durante l’estate e il ritorno all’artigianato su misura. È quanto emerge dall’Osservatorio di PGCasa.it, la piattaforma di Italiaonline dedicata ai preventivi e ai servizi per la casa, che fotografa un settore in continua trasformazione.

La Lombardia resta la prima regione per volumi assoluti di richieste, seguita da Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto. Al Sud, invece, si registra un dinamismo particolarmente vivace: la Calabria guida la crescita con un aumento del 92 per cento nelle richieste di serramenti, seguita dalla Sicilia con un +58 per cento e dalla Puglia con un +37 per cento. In generale, serramenti e infissi segnano un incremento del 18 per cento su base annua, con picchi notevoli a Taranto, più 146 per cento, e Verona, più 70 per cento.

Anche la domanda di lavori di imbiancatura è in crescita, più 9 per cento a livello nazionale, con Calabria e Sardegna che segnano rispettivamente più 129 e più 63 per cento. Forte slancio arriva dal comparto delle energie rinnovabili, che registra in media un aumento del 30 per cento, con Bari e Catania tra le città più attive. L’estate 2025 ha spinto inoltre gli investimenti per il comfort domestico: le tende da sole hanno segnato un incremento del 75 per cento e le piscine interrate sono cresciute del 46 per cento.

Accanto a queste tendenze, si afferma un rinnovato interesse per l’artigianato e il su misura. La falegnameria cresce del 14 per cento e l’arredamento del 27 per cento, con il Friuli Venezia Giulia e la Toscana ai vertici di questo segmento. L’Osservatorio segnala infine una crescente attenzione alle riparazioni e al riuso, con la domanda di interventi sugli elettrodomestici in aumento del 3 per cento, in linea con la logica delle 3R: ridurre, riutilizzare, riciclare.

«Il mercato della casa è in pieno fermento – sottolinea Roberto Pierri, Chief Directories and Local Marketplaces Officer di Italiaonline –. Vediamo una crescente attenzione alla sostenibilità, al comfort e all’artigianato di qualità. Il Sud guida la transizione energetica, mentre il Nord mantiene la leadership per volumi assoluti».

foto: Roberto Pierri