E’ online il sito ufficiale di Milano Cortina 2026

Il sito ufficiale di Milano Cortina 2026 è ora attivo, offrendo tutte le informazioni aggiornate sui Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, insieme a curiosità, spazi di intrattenimento e dettagli su biglietti e merchandising. Sono disponibili due homepage distinte: una per le Olimpiadi e una per le Paralimpiadi, ognuna con la propria identità, ma entrambe unite dalla stessa visione di Milano Cortina 2026. Il sito è tradotto in 12 lingue (inglese, italiano, francese, tedesco, giapponese, mandarino, coreano, portoghese, spagnolo, russo, hindi e arabo) ed è stato sviluppato da Olympic Channel Service, che ha anche realizzato i siti per Tokyo 2020 e Parigi 2024.

Il sito Games Time: il cuore pulsante dei Giochi



Games Time è il portale che diventa una vera e propria bussola per i Giochi, con notizie in tempo reale, blog, orari delle gare, informazioni sui luoghi di competizione, i villaggi Olimpici e Paralimpici, la vendita dei biglietti e i trasporti. È il posto ideale per scoprire tutto sugli sport invernali, vivere l’atmosfera unica dei Giochi, dalle Cerimonie alle gare, e per sentire le storie degli atleti e dei territori.

Qui prende vita anche il racconto del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica, un percorso che attraversa l’Italia, unendo la nazione e le comunità attraverso il passaggio dei tedofori e della Torcia “Essential”, simbolo della potenza collettiva dello sport. La Fiamma Olimpica avrà come partner Coca-Cola, Worldwide Partner del Movimento Olimpico e Paralimpico, ed Eni, Premium Partner dei Giochi. Allianz supporterà, invece, il Viaggio della Fiamma Paralimpica come Presenting Partner.

Le Torce di Milano Cortina 2026 sono state realizzate da Eni, in collaborazione con Versalis (Eni), con il design curato dallo Studio Carlo Ratti Associati e la produzione affidata a Cavagna Group.

Un’esperienza immersiva e completa



Dentro il sito, gli utenti possono esplorare mappe interattive, acquistare prodotti ufficiali nello shop e scoprire una sezione “Sport” pensata anche per chi non è esperto, per avvicinarsi all’universo degli sport invernali. Il sito è un invito a far parte di un evento globale che va oltre la cronaca sportiva: è un’esperienza, un viaggio verso il futuro e una memoria collettiva.

Una sezione speciale è dedicata ai territori ospitanti, offrendo un’esperienza digitale unica attraverso le località dei Giochi, le montagne e le città di Milano Cortina 2026, raccontati tramite storie, immagini e contenuti che celebrano l’identità e le tradizioni locali.

Con questo nuovo sito, la Fondazione Milano Cortina 2026 apre una porta digitale verso i Giochi, un luogo che combina praticità e narrazione. Un punto di riferimento essenziale per vivere ogni momento dei Giochi, dal primo all’ultimo secondo. Supera la soglia e entra nel mondo di Milano Cortina 2026.