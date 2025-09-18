Nuovo vertice per Fremantle Italy Group: Fiorespino e Saba co-ceo

Dal primo ottobre Fiorespino e Saba guideranno gli asset italiani del gruppo, a riporto di Andrea Scrosati

Nuovo assetto per il vertice di Fremantle Italy Group. A partire dal primo ottobre, Valerio Fiorespino e Alessandro Saba guideranno la divisione italiana della casa di produzione come co-ceo.

Nel ruolo, i due manager riporteranno entrambi ad Andrea Scrosati, group chief operating office e ceo Continental Europe.

Tra loro le funzioni di gruppo saranno divise per competenza: per Fiorespino ci sarà un maggior focus sulla parte financial, legal e risorse umane, mentre Saba sovrintenderà principlamente alla parte creativa.

A Fiorespino e Saba poi faranno capo i vertici delle società italiane del gruppo – Fremantle Italia, Lux Vide, The Apartment, Wildside, Picomedia e Stand By Me.

Per Fiorespino un passato in Rai

Fiorespino ha lavorato molti anni alla Rai, dove ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di direttore risorse TV e, per due volte, direttore risorse umane. Successivamente, è stato capo dipartimento all’Istat, chief corporate officer di Sparkle, allora del Gruppo Tim, e direttore generale di Lux Vide.

Da aprile 2024 è chief operating officer di Fremantle Italy Group, di cui dal dicembre scorso è ceo ad interim.

Esperienze italiane e internazionali per Saba

Saba ha lavorato per broadcaster italiani e internazionali Free to Air, Pay Tv e Streaming, producendo contenuti scripted, unscripted e factual. Arriva a Fremantle da The Walt Disney Company, dove è stato head of original productions e ha partecipato al lancio della piattaforma Disney+ in Italia.

In precedenza è stato vice president in Fox Network Group, responsabile dei Fox Channels e dei team di Programming, Production, Acquisitions e Research.

Ancora prima, dal 2001 al 2016, è stato dirigente Mediaset, come head of prime time, poi come head of content di Italia1.



Nella sua carriera ha lavorato su contenuti come Zelig, Amici, Le Iene per la TV Free to air, I Leoni di Sicilia, Le Fate Ignoranti e Avetrana per le piattaforme streaming. Con The Good Mothers ha vinto l’Orso D’Oro al Berlinale Series Award al Festival del Cinema di Berlino. Recentemente per Disney+ ha collaborato alla produzione del successo cinematografico italiano di Paolo Genovese FolleMente.