Festival Internazionale dell’Ingegneria 2025: scienza e spettacolo al Politecnico di Milano

Milano, 16 settembre 2025 – Dal 19 al 21 settembre torna il Festival Internazionale dell’Ingegneria, giunto alla sua quinta edizione e organizzato dal Politecnico di Milano. Un appuntamento che unisce scienza, tecnologia, spettacoli, divulgazione e musica, con ospiti di rilievo internazionale e un fitto programma di incontri e attività aperti a un pubblico di tutte le età.

L’inaugurazione con la rettrice Sciuto e il Nobel Novoselov

L’apertura del Festival è fissata per venerdì 19 settembre alle ore 18 (aula Carassa e Dadda, Campus Bovisa) con l’incontro “AI Against Injustice – L’ingegneria tra dati, ambiente e diritti”. Sul palco la rettrice Donatella Sciuto e il Premio Nobel per la Fisica Konstantin Novoselov (2010, per gli studi sul grafene), insieme a personalità come Brunello Cucinelli, Ersilia Vaudo (ESA – European Space Agency), Rossella Miccio (Emergency) e Massimo Sideri (Corriere della Sera).

Lo stesso Novoselov terrà una lectio magistralis aperta al pubblico venerdì 19 settembre alle 16.30 (aula De Donato, Campus Leonardo).

Un festival diffuso tra i campus Leonardo e Bovisa

Il Festival Internazionale dell’Ingegneria 2025 coinvolgerà per la prima volta entrambi i campus, con oltre 150 docenti, assistenti e dottorandi impegnati in attività attorno al tema “Technology for Humanity”. In programma:

38 laboratori aperti

40 lezioni divulgative

30 attività Kids e 27 attività Teen

e 20 spazi espositivi

oltre 20 spettacoli, performance e talk

Il tutto accompagnato da mostre, stand e iniziative dedicate anche alla Milano Green Week 2025.

Spettacoli e divulgazione scientifica

Tra gli appuntamenti più attesi, il monologo “Einstein & Me” di Gabriella Greison (21 settembre, ore 19), dedicato a Mileva Maric, prima moglie di Einstein. Sabato 20 settembre alle 19, invece, Maria Eugenia D’Aquino porterà in scena “Né brutta né bella”, dedicato a Maria Gaetana Agnesi.

Domenica 21 settembre (ore 11) Alan Zamboni proporrà “Fallisci ancora, fallisci meglio”, mentre il fisico Vincenzo Schettini, star dei social, condurrà “L’ingegneria che ci piace” (20 settembre, ore 18, Bovisa). Sempre domenica, spazio anche a “Scientifici Prestigi” con Lorenzo Paletti (ore 16, aula Natta – Leonardo).

Musica e intrattenimento

Il Festival chiuderà con due serate musicali:

sabato 20 settembre, ore 21 – DJ Set di Radio Deejay e Radio m2o con WAD e VAL S (Giardino Campus Leonardo).

– DJ Set di Radio Deejay e Radio m2o con e (Giardino Campus Leonardo). domenica 21 settembre, ore 20.30 – il Coro Pop-Up, performance corale aperta al pubblico (Trifoglio, aula Pesenti – Leonardo).

Docufilm e talk tematici

Sabato 20 settembre (ore 11.30) sarà presentato il docufilm “AIDA”, dedicato a un anno di ricerca sulla guida autonoma del progetto Artificial Intelligence Driving Autonomous. Alla proiezione parteciperanno Sergio Savaresi (Politecnico di Milano), Luigi Del Plavignano (Rai Documentari) e l’imprenditore Matteo Marzotto.

Ampio spazio anche ai talk con ospiti come Oscar Farinetti, Linus (Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o), l’architetto Carlo Ratti (Politecnico di Milano e MIT Boston), Chiara Montanari (esploratrice polare), Darya Majidi (UN Women Italy) e Tommaso Ghidini (ESA).

Lezioni, open labs e attività per bambini e ragazzi

Durante il Festival saranno visitabili laboratori come la Galleria del Vento, il Leonardo Robotics Lab e il MADE Competence Center Industria 4.0. Non mancheranno workshop per i più giovani: dalla fisica di Star Wars a Harry Potter, dalla stampa 3D alla costruzione di razzi, fino alle attività creative con i disegnatori di Topolino.

Mostre e installazioni

Tra le esposizioni: “Laboratori Politecnici”, “Oltre al vedere” (con Associazione Nazionale Subvedenti) e “Materia Rigenerata”, dedicata ai materiali innovativi ottenuti dal recupero di scarti agricoli e tessili.

Il “Fuori Festival”

Fino al 19 settembre è attivo anche il Fuori Festival, con aperture straordinarie di luoghi simbolici come il Planetario Ulrico Hoepli, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, la Galleria Campari e l’Archivio Storico di Fondazione Fieramilano.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: festival-ingegneria.polimi.it.