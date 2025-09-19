Trump: la Fcc pronta a revocare licenze tv e a intervenire sui media critici

In un’ulteriore escalation del suo attacco ai media, Trump ha dichiarato che le reti televisive che lo coprono “negativamente” potrebbero essere punite dal governo.

La dichiarazione di Trump arriva dopo la sospensione, da parte di ABC, dello show di Jimmy Kimmel, conduttore noto per le sue frequenti critiche all’attuale amministrazione.

Minacce sul volo di ritorno dalla Uk

A bordo dell’Air Force One, mentre rientrava negli Stati Uniti dalla sua visita ufficiale nel Regno Unito, Trump ha risposto ad alcune domande sul caso Kimmel.

Il presidente ha detto che Kimmel – privo di talento – può essere sostituito da chiunque e che sbarazzarsene è stata la cosa giusta da fare, esattamente come è avvenuto a luglio con Stephen Colbert, altro conduttore di uno show serale (The Late Show) spesso critico nei confronti dell’attuale governo.

“Ho letto da qualche parte che i network erano al 97% contro di me, erano negativi ed io ho vinto facilmente in sette stati in bilico” ha spiegato Trump.

“Le reti mi hanno fatto solo cattiva pubblicità e otterranno una licenza…beh, forse le licenze dovrebbero essere revocate” ha aggiunto il presidente, specificando che farà riferimento a Brendan Carr, capo della Fcc e suo fedele alleato.

Tuttavia, – fa notare il britannico Guardian – la dichiarazione del presidente è imprecisa, perché, sebbene le stazioni televisive locali richiedano una licenza dalla Federal Communications Commission (FCC), l’ente regolatore afferma chiaramente sul proprio sito web che non “licenzia le reti televisive o radiofoniche (come CBS, NBC, ABC o Fox)”.

La sospensione di Kimmel

In merito ai fatti degli ultimi giorni, Trump ha dichiarato sull’Air Force che Kimmel “è stato licenziato perché aveva pessimi ascolti più di ogni altra cosa, e ha detto una cosa orribile su un grande uomo noto come Charlie Kirk”.

In realtà stando a Late Nighter, che cita dati Nielsen, il programma di Kimmel ha ottenuto buoni risultati nel target demografico 18-49 anni, superando Colbert in quella fascia, sebbene ci sia stata una flessione recente dell’11% nel numero di spettatori. Kimmel inoltre ha oltre 20 milioni di iscritti su YouTube.

Le reazioni alle minacce

Tante e da più parti le reazioni che ha sollevato il caso Kimmel.

Tra i partecipanti alle proteste davanti agli Studios Disney di Los Angeles per chiedere la reintegrazione del comico c’era il sindacato di coloro che scrivono per i media – la Writers Guild of America (WGA) – che ha dichiarato che “il diritto di esprimere le nostre opinioni e di non essere d’accordo l’uno con l’altro – di disturbare, perfino – è nel cuore di ciò che significa essere un popolo libero.”

Ma hanno fatto sentire la loro voce anche personaggi legati al mondo dello spettacolo come Damon Lindelof, il creatore di Lost, che su Instagram ha dichiarato che per una questione di coscienza non potrà più lavorare per la Disney, casa madre di Abc, se il comico non verrà prontamente reintegrato.

Molto forte anche l’intervento di David Letterman, noto conduttore dell’omonimo talk show notturno, durante un intervento al festival organizzato da The Atlantic, contro la censura a danno di un professionista dell’intrattenimento.

“Tutti vediamo dove sta andando tutto questo, vero? Sono media gestiti. Non va bene. È sciocco. È ridicolo” ha dichiarato Letterman.

Le parole di Obama e l’azione democratica

Anche l’ex presidente Barack Obama ha commentato sulla piattaforma X la vicenda in cui vede una “pericolosa” escalation della censura.

“Dopo anni di lamentele sulla cultura della cancellazione, l’attuale amministrazione l’ha portata a un livello nuovo e pericoloso, minacciando regolarmente azioni regolatorie contro le compagnie mediatiche a meno che non zittiscano o licenzino giornalisti e commentatori che non gradiscono”, si legge nel post di ieri.

E proprio per proteggere la libertà di espressione contro attacchi governativi, alcuni rappresentanti democratici stanno preparando una legislazione ad hoc.

“Questa amministrazione ha avviato il più grande attacco alla prima emendamento e alla libertà di espressione nella storia moderna,” ha dichiarato Ro Khanna, rappresentante della California, annunciando un’azione legislativa per fermare le minacce politiche contro i media.

La Fcc pronta ad eliminare altre trasmissioni

In merito alla sospensione di Kimmel, il presidente della FCC, Brendan Carr ha detto, all’interno del podcast conservatore The Bulwark, che la stessa misura potrebbe colpire altre trasmissioni, come The View sempre di Abc, ipotizzando che potrebbero non qualificarsi come “programmi di notizie genuini” e quindi non essere esenti dalle regole di parità d’opportunità per la diffusione politica stabilite dal Congresso.

“Non credo che questa sia l’ultima sorpresa.” ha dichiarato Carr “Si tratta di uno spostamento enorme che sta avvenendo nell’ecosistema mediatico, e le conseguenze, continueranno a manifestarsi”.

Foto (Ansa): Brendan Carr