NEM lancia la collana sui grandi fatti di cronaca ‘True Crime a Nordest’

Sessantacinque episodi, trentasei autrici e autori, cinque volumi. Sono questi i numeri di “True Crime a Nordest”, la collana del Gruppo Nord Est Multimedia (NEM) realizzata in collaborazione con Editoriale Programma. Un progetto che raccoglie in un’unica antologia alcuni dei casi di cronaca nera più significativi che hanno segnato il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

La collana sarà distribuita in edicola a partire da sabato 20 settembre 2025, con uscite quindicinali fino a metà novembre, e successivamente arriverà anche in libreria. Ogni episodio è corredato da una scheda riassuntiva e da testimonianze dirette – investigatori, cronisti o familiari delle vittime – che contribuiscono a dare nuova voce a vicende già entrate nella storia.

Come ricorda Paolo Cagnan curatore dell’intera collana: «Ci sono storie che restano nella nostra memoria per ragioni diverse. Altre che vanno raccontate a chi non c’era. Attraverso la lente del crimine possiamo forse capire meglio anche noi stessi».

I cinque volumi raccolgono il lavoro e le esperienze di giornalisti e cronisti che negli anni hanno seguito da vicino i fatti di cronaca nera del Nordest. Non solo ricostruzioni storiche, ma anche testimonianze emotive, ricordi e riflessioni che trasformano ogni caso in un tassello di memoria collettiva.

I volumi della collana