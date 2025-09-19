‘Il Manifesto’ debutta con la prima edizione di La Manifestival, 10-12 ottobre Roma

Si svolgerà dal 10 al 12 ottobre la prima edizione de La Manifestival. Nell’anno dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascimo e in vista del 55esimo compleanno del quotidiano, il collettivo del quotidiano il ‘Manifesto’ lancia la sua prima rassegna culturale. Il festival è stato ideato e promosso dalla redazione del giornale per restituire a una platea più larga dei suoi lettori parte del complesso patrimonio di conoscenze e relazioni accumulato dal quotidiano nella sua lunga storia. La prima edizione della Manifestival, che si aprirà con una giornata di dibattiti dedicata al tema ‘Il mondo al tempo di Gaza’, occuperà lo storico quartiere romano della Garbatella per un fine settimana di incontri, mostre, approfondimenti, musica e spettacoli, grazie al contributo di ospiti internazionali e artisti come Maicol&Mirco, Giancane, Zerocalcare, Arturo Cirillo, Lili Refrain. E con la redazione del manifesto per raccontare gli orrori delle guerre in corso, i fenomeni migratori e le possibilità di riscatto per una società più giusta e inclusiva.

La rassegna si avvale del contributo del Comune di Roma, Roma Creativa 365, Zètema – progetto cultura.

VENERDÌ 10 OTTOBRE

16-18, Prima e dopo Gaza – Teatro Palladium TALK Raji Sourani, direttore del Centro palestinese per i diritti umani; Ghassan Abu Sittah, chirurgo e docente all’università di Glasgow Modera: Chiara Cruciati, vicedirettrice del manifesto (L’evento sarà preceduto dai saluti del sindaco di Roma, del rettore di Roma3, del presidente dell’VIII municipio, del presidente di Legacoop Nazionale e della direzione del manifesto) 18-19, Diritto a stare bene per tutti – Villetta Social Lab INCONTRI La campagna Coop “Dire fare amare” per l’educazione scolastica alle relazioni e la raccolta firme “Diritto a stare bene” per un servizio pubblico di psicologia. Insieme contro la violenza di genere Maura Latini, presidente Coop Italia Francesco Maesano, giornalista Tg3 e coordinamento “Diritto a star bene” Modera: Alessandra Pigliaru, il manifesto 18-19, Lasciamo in pace i bambini – Villetta Social Lab ARTE Laboratorio per i più piccoli, dai 6 anni in su, sulle tavole di Maicol&Mirco a tema guerra, condotto dal vignettista in collaborazione con Artivismo 19.15-20.30, Dalla Striscia alla Cisgiordania: Palestina negata – Teatro Palladium INCONTRI Sahar Francis, già direttrice Addameer Neve Gordon, docente di Diritto Internazionale alla Queen Mary Modera: Michele Giorgio, il manifesto 20.30-21.15, Racconta Palestina – Villetta Social LabARTE L’attrice Eva Cambiale fa risuonare le voci delle persone di Gaza accompagnata dall’oud del musicista palestinese Tareq Abu Salamah 20.45-21.30, Liberalismo e neofascismi – La mescita UN BICCHIERE CONMarco Bascetta e Mario Ricciardi 21.30-23.30, Come un Giancane in chiesa – Villetta Social Lab ARTE Concerto disegnato: Giancane suona, Maicol&Mirco scarabocchia 21.45-22.30, Cambiare corpo. Tra arte e scienza – La mescita UN BICCHIERE CON Arianna Di Genova e Andrea Capocci 23-3, Infestante/Una sonora manifesta – Angelo Mai ARTE Dj Set e performance con Don Pasta, Marco Boccitto, Mala Fama e La Diferencia

SABATO 11 OTTOBRE

15.30 – 16.30, Oltre la frontiera – Villetta Social Lab INCONTRI Maysoon Majidi, attivista e artista curdo-iraniana Mahamat Daoud, attivista di Refugees in Libya Walter Massa, presidente nazionale Arci Modera: Michele Gambirasi, il manifesto 16-17.15, Il giornalismo ai tempi del genocidio – Teatro PalladiumTALK Orly Noy, 972mag – rivista israeliano-palestinese Lenaig Bredoux, Mediapart – testata francese Cyrus Salimi-Asl, Neues Deutschland – quotidiano tedesco Modera: Lucia Goracci, Tg3 16.15-17.30, Cina, Usa, Europa: che fine ha fatto la transizione verde (con proiezione del doc “Il prezzo che paghiamo”) – Villetta Social LabINCONTRI Chiara Campione – direttora Greenpeace Simone Pieranni – giornalista di Chora Media e scrittore esperto di Cina Modera: Giovanna Branca, il manifesto 16.30-17.30, Lasciamo in pace i bambini – Villetta Social LabARTE Laboratorio per i più piccoli, dai 6 anni in su, sulle tavole di Maicol&Mirco a tema guerra, condotto dal vignettista in collaborazione con Artivismo 18-19, Non si tratta dello straniero. Lo scontro su diritti e garanzie – Biblioteca Moby Dick INCONTRI Silvia Albano, giudice e presidente Magistratura democratica Luigi Ferrajoli, filosofo ed ex docente Roma 3 Modera: Giansandro Merli, il manifesto 18.30-19.30, Davide contro Golia: battaglie sindacali nelle big tech – Teatro Palladium TALK Chris Smalls, sindacalista e fondatore Amazon Labor Union Fabrizio Russo, segretario nazionale Filcams Cgil Modera: Luciana Cimino, il manifesto 19-20, Intelligenze artificiali: macchine di potere, macchine di comunità – Villetta Social LabINCONTRI Collettivo N.i.n.a., Milano – Beatrice Gobbo, Simone Renza Mema, l’Ai del manifesto – Matteo Bartocci, Guido Vetere, Robert Alexander 19.30-20.15, Usa, anatomia di una sovversione – La MescitaUN BICCHIERE CON Marina Catucci e Luca Celada 20.30-21.30, Una vita comunista – Teatro Palladium TALK Luciana Castellina, politica, giornalista e scrittrice Intervistata dalle vicedirettrici: Micaela Bongi e Chiara Cruciati 21-21.45, Il noir e la nera – La mescita UN BICCHIERE CON Guido Caldiron e Mario Di Vito 21.30-23, Rituali sonori per tempi disastrati – Villetta Social Lab ARTE Percussioni, synth e chitarra si fondono nella voce melodiosa di Lili Refrain 22-22.45, Etica e immagini – La Mescita UN BICCHIERE CON Veronica Daltri, Nora Parcu e Roberto Ciccarelli

DOMENICA 12 OTTOBRE

9-10, Rassegna stampa – Casetta Rossa INCONTRI Due caporedattori ci conducono, in modo interattivo, nelle prime pagine dei quotidiani nazionali con le principali notizie dagli interni e dagli esteri Rocco Vazzana, Giulia Sbarigia 10-11.30, Assemblea lettorə, collaboratorə, giornalistə – Casetta Rossa INCONTRI Discussione a microfono aperto sulla fase politica e sul ruolo del quotidiano 12.15-13, Cento anni di Luigi Pintor – Biblioteca Moby Dick INCONTRI Andrea Fabozzi, direttore il manifesto Francesca Borrelli, responsabile Alias Domenica Tommaso Di Francesco, già condirettore il manifesto Davide Luccini, curatore della mostra “Luigi Pintor 25” 14-15, Forchetta e martello – Casetta Rossa ARTE Viaggio nel rapporto tra cibo e lavoro che ha segnato la storia del movimento operaio e contadino. Uno spettacolo di parole, foto e canzoni Guido Farinelli, storico dell’alimentazione 15-16, Alla scoperta di Garbatella – Casetta Rossa ARTE Passeggiata tra i lotti popolari discutendo di architettura e storia, letteratura e cinema, sport e tanto altro. Condotta da Francesca Romana Stabile (docente di Roma Tre) e Claudio D’Aguanno (giornalista e abitante del quartiere) 16.30-18.30, Contrattacco, quale sinistra davanti all’onda nera – Teatro Palladium TALK Jeremy Corbyn, Your party Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise Irene Montero, Podemos Jan van Aken, Die Linke Moderano: Andrea Fabozzi, direttore il manifesto; Lorenza Ghedini, direttrice Radio Popolare 18-18.45, Cuore e algortimo – Villetta Social Lab UN BICCHIERE CON Alessandra Pigliaru e Shendi Veli 18.45-19.30, Carcere e cantastorie – La Mescita UN BICCHIERE CON Eleonora Martini e Patrizio Gonnella 19-20, Ridere alla fine del mondo – Teatro Palladium TALK Zerocalcare, fumettista Paola Michelini, attrice Modera: Lucrezia Ercolani, il manifesto 19-19.45, Inviati di guerra – Villetta Social LabUN BICCHIERE CON Alberto Negri e Sabato Angieri 19.45-20.30, Tra centro e sinistra- La Mescita UN BICCHIERE CON Adriana Pollice, Andrea Carugati E con: Daniela Preziosi, Domani 20-20.45, Dalle controculture alla trap – Villetta Social Lab UN BICCHIERE CON Giuliano Santoro e Alberto Piccinini E con: Castro X (Ak47) 21-22.15, Scende giù per Toledo – Teatro Palladium ARTE Arturo Cirillo e il Teatro Marche portano in scena la travolgente invenzione letteraria dello scrittore Giuseppe Patroni Griffi su un travestito napoletano, emblema di stravaganza e fragilità