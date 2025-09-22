Balene affiora su Rai1, tiene ‘La notte nel cuore’, affonda Diaco

La fiction ‘Balene’ vince chiaramente all’esordio su Rai1, ma ‘La notte nel cuore’ su Canale 5 tiene i propri fedeli cultori. In tema approfondimento, ‘Presa Diretta’ stacca ‘Fuori dal Coro’, mentre è stata senza storia la sfida tra ‘Le Iene’ e ‘Bellamà di sera’ su Rai2. Esordio moscio di Venier con il caso Meloni a spingere, ma lo sport a remare contro. Va fortissimo il tennis femminile considerata l’esclusiva su Supertennis

Vince ‘Balene’, con le brave Carla Signoris e Veronica Pivetti a mandare in archivio le repliche di Vanessa Scalera. Lo sport ha dominato la scena dalla mattina presto fino alla sera più tarda. Le Azzurre del tennis ancora vincenti, come i maschi del volley, la Ferrari sempre in difficoltà a Baku, la conclusione dei Mondiali di atletica senza ulteriori lampi, l’avvio dei Mondiali di ciclismo, l’Inter a fatica sul Sassuolo (alla sera su Dazn) hanno accompagnato le lunghe permanenze sul divano dei fan.

E poi – sempre nel corso di domenica del 21 settembre – tra gli altri momenti topici ci sono stati quello con Giorgia Meloni, per 80 secondi a ‘Domenica In’ a sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. ‘Emozioni’ in primo piano anche con Gerry Scotti, in lacrime mentre assegnava 100mila euro al campione de ‘La Ruota della Fortuna’. Pathos all’americana, infine, la sera per il funerale di Charlie Kirk.

In prima serata contro ‘Balene’ ha corso il prodotto turco di Canale 5, ‘La notte nel cuore’. In onda anche la sfida tra ‘Bellamà di sera’ su Rai2 e ‘Le Iene’ su Italia1. E poi quella tra ‘Presa Diretta’ su Rai3 e ‘Fuori dal coro’ su Rete4 (Kirk, pericolo Islam, ladri di salute). Mentre il film ‘Monuments Men’ su La7 completava il quadro principale. Ma vediamo come il lancio Auditel delle 10 del mattino ha messo in fila le principali proposte.

Vincono Signoris e Pivetti, Balene stacca i turchi

Su Rai1 ‘Balene: Amiche per sempre’ con Carla Signoris e Veronica Pivetti, ma anche Giorgio Tirabassi, Stefano Sassanelli, Laura Adriani e Cesare Bocci, ha avuto 2,781 milioni di spettatori ed il 19,4% di share.

Su Canale 5 la soap turca ‘La Notte nel cuore’ è arrivata a quota2,157 milioni e 16,6% di share. Su Italia 1 la seconda puntata de ‘Le Iene’ ha ottenuto 1,190 milioni di spettatori e 9,1% di share.

Su Rai3 la nuova puntata di ‘Presa Diretta’ (CPR e Sanità tra i temi) ha conseguito 1,019 milioni di spettatori ed il 9,4%, in crescita rispetto alla prima puntata di 4 decimali.

Su Rete4 per ‘Fuori dal Coro’, con Mario Giordano alla conduzione, 535mila e 4,7% di share. Sul Nove ‘Enrico Brignano Show’ a 507.000 spettatori con il 3,4%. Su La7 il film cult ‘Monuments Men’ a 461mila e 3%.

Su Rai2 lo show ‘Bellamà di sera’ con Pierluigi Diaco alla conduzione e Amanda Lear tra gli ospiti chiave ha raccolto 411mila spettatori e 2,6% di share. Su Tv8 ‘I delitti del BarLume’ a 256.000 spettatori con l’1,7%.

In access super premio a La Ruota ma Affari si avvicina

Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ arriva a 4.153.000 spettatori e 23,9%. Su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ a 4.445.000 spettatori e 25,5% assegnando 100 mila euro e terminando alle 21.45.

Al pomeriggio, nonostante Mara (Domenica In soffre la F1 e il derby Lazio-Roma) va sempre forte ‘La forza di una donna’

Su Rai1 la prima puntata di ‘Domenica In’ a 1.831.000 spettatori con il 17,1% nella prima parte e 1.411.000 spettatori con il 14,6% nella seconda, con la coda a 1.318.000 e il 14,3%.

‘Da Noi… A Ruota Libera’ a 1.315.000 spettatori con il 14,3%. Su Canale5, ‘Beautiful’ a 1.620.000 spettatori e 13.5% e ‘La Forza di una Donna’ a 1.912.000 spettatori e 18,7%. ‘Verissimo’ a 1.581.000 spettatori e 17,3 nella prima parte e 1.542.000 spettatori col 16,4% nella seconda.

In tema sport: sorprende la forza mattutina della pallavolo

Al mattino su Rai2 l’ottavo di finale dei Mondiali di Pallavolo Maschile, Italia-Argentina, a 939mila spettatori e 15,9%. A mezzogiorno i Mondiali di Atletica a 557.000 spettatori e 6,5%.

Il Gp di Formula 1 di Baku, live su Sky alle 13.00 ha avuto 866mila spettatori ed il 7,2%, la differita delle 16.00 su Tv8 è arrivata a 1,1 milioni e 11,8%.

Supertennis fa il botto con Cocciaretto, Paolini e le Azzurre ancora campioni

Un capitolo a parte lo merita Supertennis, che ha trasmesso in esclusiva e in chiaro nella mattinata di domenica la finale contro gli Usa della BJC.

Cocciaretto ha regolato Navarro e Paolini battuto Pegula, con ascolti decisamente importanti considerata la concorrenza di altri sport.