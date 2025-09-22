Classifica delle testate di news online: col caldo calano quasi tutti, brillano Stampa, Rainews QuiFinanza e alcuni locali

La classifica dei top 50 brand di news online è realizzata sul dato utenti unici nel “Giorno medio”, elaborata da Primaonline sull’ultima rilevazione Audicom – sistema Audiweb.

L’ultima rilevazione prodotta dal sistema Audiweb (Audicom, luglio 2025) ha registrato 43,4 milioni di utenti mensili (-0,4%), online da Mobile e Computer per 70 ore e 43 minuti per persona, mantenendosi allineata all’andamento “stagionale” del mese precedente.

A luglio primeggiano intrattenimento e tempo libero

Come riportato la scorsa settimana, l’audience online nel mese di luglio ha mostrato alcune oscillazioni e tendenze tipiche del periodo, pur rispettando un andamento complessivamente stabile rispetto a giugno, ma le categorie di siti e app mobile correlate all’intrattenimento e al tempo libero hanno registrato variazioni positive nel tempo speso per persona.

In estate generalmente cala l’attenzione verso i contenuti e i servizi che riempiono la vita quotidiana nel corso dell’anno e, tra chiusura delle attività scolastiche, il calendario delle ferie che inizia ad alimentarsi, oltra ad un adeguamento dell’offerta, nonostante alcuni eventi significativi di politica internazionale, il comparto online registra una flessione generalizzata tipica del periodo.

Classifica dei top 50 brand di news online

Utenti unici nel Giorno medio luglio 2025

D’estate fisiologica flessione delle testate online

Infatti, osservando i dati delle principali testate online, è evidente la flessione generalizzata. Meno utenti nel giorno medio, segno di una minore frequenza nella consultazione delle news in questo periodo, ma i dati restano significativi per il comparto.

Corriere della Sera, con 3,4 milioni di utenti unici nel giorno medio, resta in testa, tra le prime testate più lette online, seguito da La Repubblica che sfiora i 2,6 milioni di utenti e da Il Fatto Quotidiano che, con 1,5 milioni di utenti (+14% rispetto al mese precedente), sale tra le prime tre testate.

Mantengono un’audience superiore a 1 milione di utenti unici giornalieri Il Messaggero (1 milioni 482 mila utenti), Fanpage (1 milione 275 mila utenti) e TGCOM24 (1 milione 244 mila utenti).

Tra tutti, registrano delle buone performance ANSA (con 1 milione 74 mila utenti si mantiene piuttosto allineata al mese precedente), La Stampa.it (1 milione 49 mila utenti nel giorno medio) che registra un incremento del 26% e guadagna tre posizioni, come RaiNews che cresce del 28%, ma anche Adnkronos 559 mila utenti) e Il Sole 24 ORE (445 mila utenti) guadagnano qualche posizione rispetto a giugno.

Tra le prime 20 testate in questo periodo di rilevazione, vedono crescere il bacino di lettori online anche Open.online (+4%), UnioneSarda (+16%) e Huffington Post Italia (+7%).

Note e legenda:

La tabella è stata elaborata dalla redazione di Primaonline sui dati sintetici della Total Digital Audience degli editori iscritti al servizio di rilevazione Audicom sistema Audiweb (estratti dal documento di sintesi disponibile sul sito Audiweb) e riconducibili alla categoria di siti e app mobile di informazione online.

Nella tabella sono rappresentati i dati di giorno medio del periodo di osservazione così organizzati:

dati dell’audience “complessiva o non organica” (perimetro complessivo) derivanti da accordi editoriali di cessione del traffico (TAL – Traffic Assignement Letter);

dati dell’audience “organica” (perimetro organico) e variazione dei dati a perimetro organico sul periodo di rilevazione precedente.

Il ranking è basato sui dati di utenti unici giorno medio a perimetro organico.

Legenda

Definizione di utenti unici

Il numero di singole persone, deduplicate, che si sono collegate, in un determinato arco temporale, ad un sito e/o elementi di esso effettuando una o più visite.

Differiscono dai browser unici in quanto rappresentano persone fisiche.

Intervallo “giorno medio”

Il giorno medio indica, per il mese di riferimento, il numero medio di utenti unici giornalieri, che nel giorno hanno effettuato almeno un accesso a internet / entità o elemento di riferimento.

Come si calcola il giorno medio?

La somma degli utenti unici di ciascun giorno del mese osservato / numero dei giorni del mese = il numero medio di utenti unici giornalieri del mese di osservazione.

Intervallo “mese”

Il dato mensile per il mese di riferimento, il numero di utenti unici (persone fisiche) che in questo intervallo hanno effettuato almeno un accesso a internet / entità o elemento di riferimento.

Differenza tra dato “mese” e dato “giorno medio”

L’osservazione del dato mensile rende un’idea della copertura del mezzo nel periodo di rilevazione, mentre l’osservazione del dato nel giorno medio fornisce, tra le varie informazioni, indicazioni sulla frequenza di utilizzo del mezzo da parte degli utenti unici.

Sintesi dati SITO & MOBILE APP: i dati qui rappresentati derivano dalla fruizione di contenuti su pagine web e applicazioni mobile delle entità rappresentate. Nel caso in cui pagine web e applicazioni mobile delle brand rappresentate in questa modalità di misurazione ospitassero anche dei player video, il tempo speso per persona derivante dai consumi di contenuti includerà anche l’eventuale tempo trascorso nella fruizione di video.

T.A.L. = acronimo di Traffic Assignment Letter, consente ad un publisher di far confluire – e quindi attribuire – la rilevazione del traffico di una propria property all’interno di una “brand” di un publisher iscritto ad Audiweb.

Perimetro ”complessivo” = valori derivanti dai consumi realizzati su siti/mobile app di proprietà del Publisher iscritto ad Audiweb e, se presenti, derivanti da T.A.L.

Perimetro “organico” = valori derivanti dai consumi esclusivamente realizzati su siti/mobile app di proprietà del Publisher iscritto ad Audiweb.

Al fine di garantire la massima trasparenza il sistema Audiweb prevede di classificare le T.A.L. in sub-brand ad-hoc nominate in modalità univoca e riconoscibile: elenco completo nella tab “Dettaglio Sub-brand TAL”.

