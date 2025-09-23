Festival del Podcasting, a Milano il finale

Il Festival del Podcasting compie dieci anni e lo fa con un cartellone nazionale che si è aperto il 20 settembre e prosegue fino al 2 ottobre. Da nord a sud, città come Trieste e Palermo ospiteranno incontri, workshop e performance per raccontare come l’audio stia trasformando cultura, scienza, politica e cronaca.

Maratona online per l’International Podcast Day

Il 30 settembre, in occasione dell’International Podcast Day, il Festival proporrà una giornata interamente online e gratuita. Tra i protagonisti internazionali James Cridland, editor di Podnews, Steven Goldstein e Arthur Larrey, co-fondatore di Audion. In programma talk e panel su SEO, monetizzazione, qualità audio, crossmedialità e sound design, oltre a riflessioni su arte e temi sociali. Centrale la presentazione della ricerca NielsenIQ per Audible sulle abitudini di ascolto dei podcast in Italia.

Il finale a Milano

Il 3 e il 4 ottobre, nella cornice di Cascina Triulza al MIND District, ci sarà la conclusione a Milano.

Il 3 ottobre spazio ai Podcast Emergenti 2025, all’AperiPodcast e ai podcast di inchiesta e narrazione come Enclave, Operazione Betulla e Sangue Loro. In programma anche i live di 24Ore Podcast e la tavola rotonda ‘I podcast d’inchiesta: un nuovo modo di raccontare il mondo’, moderata da Andrea Franceschi del Sole 24 Ore.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale.

Il 4 ottobre il Podcast Summit proporrà talk, panel e workshop interattivi su temi come l’impatto sociale del podcast, l’intelligenza artificiale applicata all’audio, il podcast come strumento di attivazione politica e le narrazioni geolocalizzate lungo la Via Francigena.

Premi ai migliori progetti del 2025

Durante le giornate milanesi verranno assegnati i principali premi del 2025: il premio Media Key al miglior Podcast emergente (3 ottobre), il premio POD24 di 24Ore Podcast al miglior podcast indipendente di inchiesta e reportage e il premio Active Powered ai migliori Podcast di business e marketing (4 ottobre).

La rete di sponsor e partner

La manifestazione, diretta artisticamente da Ester Memeo, direttrice del Festival del Podcasting, fondatrice di Podstar, la prima podcast factory italiana e autrice del podcast per il Business del Futuro, è sostenuta da sponsor come Acast, Audible, Audion, Sandisk, Yamaha Music Europe, ASSIPOD, Audio Network, Legacoop e Active Powered, oltre a partner culturali e media partner che contribuiscono alla diffusione dell’evento.