Editoria

Carlo Alberto Tregua nominato direttore decano dei quotidiani italiani

di Redazione PrimaOnline
Carlo Alberto Tregua, alla guida del Quotidiano di Sicilia dal 1979, è stato nominato “direttore decano dei quotidiani italiani” dall’Ordine dei giornalisti. Un riconoscimento che premia oltre 45 anni di direzione, durante i quali la testata ha saputo innovare, puntando sul digitale e sul pluralismo informativo.

Alla cerimonia, moderata da Giuseppe Lazzaro Danzuso, sono intervenuti il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Concetto Mannisi, la direttrice di QdS.it Raffaella Tregua, rappresentanti di Assostampa e altri protagonisti dell’editoria. È stata anche l’occasione per presentare la nuova versione del sito QdS.it, progettata per garantire un’informazione veloce e affidabile, ottimizzando al tempo stesso la user experience e la monetizzazione.

Tregua ha sottolineato come la missione del giornale resti quella di fornire ai cittadini un’informazione chiara e accessibile, indispensabile per combattere disinformazione e fake news. «Cultura è libertà» è lo slogan rilanciato dal direttore decano, che invita a investire in informazione di qualità per rafforzare democrazia e crescita culturale, soprattutto nel Mezzogiorno.

