Formare giornalisti globali, oggi è utile più che mai

In un mondo sempre più interconnesso, in cui le notizie non conoscono confini e la qualità dell’informazione è fondamentale per comprendere la realtà, diventa cruciale formare una nuova generazione di giornalisti internazionali, capaci di osservare, interpretare e raccontare il presente con sguardo critico e respiro globale.

Per rispondere a questa esigenza, l’Associazione della Stampa Estera di Milano è lieta di presentare la Scuola di Giornalismo Internazionale SEmi, un’iniziativa pensata per offrire uno spazio unico di formazione, confronto e crescita professionale, rivolto a chi desidera muovere i propri passi nel giornalismo internazionale.

La Scuola SEmi è un percorso gratuito rivolto a studenti e giovani professionisti che abbiano già acquisito le basi del mestiere e vogliano rafforzare le proprie competenze e costruire una rete solida di contatti per affrontare il giornalismo con una prospettiva globale.

Al termine del percorso, grazie alla collaborazione con Fondazione Cariplo, verrà lanciato un bando per una borsa di studio, che premierà la migliore proposta di pitch editoriale tra quelle sviluppate dai partecipanti.

Il corso partirà il 18 ottobre 2025 presso la sede dell’Associazione (Via della Palla 1, Milano) e si articolerà in otto moduli interdisciplinari, distribuiti su otto settimane (ogni sabato, dalle 10 alle 17).

A guidare le lezioni saranno giornalisti indipendenti e corrispondenti di alcune delle più importanti testate internazionali, che offriranno ai partecipanti un’esperienza concreta, attuale e stimolante nel cuore del giornalismo internazionale.

Maggiori informazioni e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito stampaestera.it/scuolagiornalismo.