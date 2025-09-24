Economia e sociale. Fondazione CDP premia progetti virtuosi di innovazione.

E’ andata in scena oggi presso la sede romana di Cassa Depositi e Prestiti la premiazione della prima edizione del Premio Innovazione Sociale lanciato da Fondazione CDP, l’ente no profit della cassa. Un’iniziativa condotta in partnership con Intesa Sanpaolo per sostenere e riconoscere il lavoro e le nuove idee degli operatori del terzo settore. In palio, premi per oltre mezzo milione di euro e la possibilità da parte delle organizzazioni vincitrici di beneficiare di strumenti a sostegno dei loro progetti innovativi.

Gli interventi istituzionali

Ad aprire la cerimonia è stato il presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini, che ha dichiarato: “Con la prima edizione del Premio Innovazione Sociale riconosciamo l’impegno di chi è in grado di promuovere nuove idee e trasformarle in azioni contribuendo a rafforzare la coesione delle comunità e riducendo i divari esistenti”.

Per Francesca Sofia, Direttore Generale di Fondazione CDP “le dinamiche dell’innovazione si possono trovare anche nel terzo settore: l’innovazione non deve per forza avvenire in un garage della Silicon Valley, ma anche in un carcere, in una periferia o nel laboratorio di una comunità”.

“L’innovazione sociale trova nella tecnologia un alleato strategico per favorire l’inclusione e ridurre le disuguaglianze” ha invece sottolineato l’Executive Director di Intesa Sanpaolo per il Sociale Andrea Forghieri, che ha ricordato come la banca voglia rappresentare anche un modello di sostenibilità sociale, nonostante siano ancora poche le realtà del terzo settore che si rivolgono al mondo finanziario per la propria crescita.

A conclusione dell’evento è intervenuto anche l’Amministratore Delegato di CDP Dario Scannapieco, che ha così ringraziato gli operatori sociali che hanno partecipato all’iniziativa: “‘Date un esempio concreto del prendersi cura degli altri. Un società più solidale è pi coesa e più forte”. Tra gli ambiti del sociale citati dall’ Ad la cura agli anziani e l’integrazione dei migranti.

L’AD di CDP Dario Scannnapieco

I progetti premiati

Tre le categorie di premio, divise in base alla fase di realizzazione e alla scala dei progetti partecipanti (più di 150 quelli proposti, 16 quelli selezionati per la valutazione finale).

Per la categoria dei progetti pilota, il primo classificato è stato il progetto Case in Rete! della cooperativa siciliana Etnos, che ha elaborato un modello di assistenza domiciliare agli anziani utilizzando la TV di casa come canale di comunicazione.

Per la categoria dei progetti di media scala il premio è stato assegnato al progetto Capacity di Fondazione delle Comunità del Mediterraneo M.e.S.S.I.n.A, una strategia di rigenerazione urbana e contrasto alla povertà nella città di Messina.

Vincitore nella categoria a larga scala il progetto Quid 2030 – Made in Italy sociale sostenibile della cooperativa Quid, che prevede lo sviluppo e l’implementazione di un sistema di efficientamento aziendale su basi inclusive e etiche per il mondo della manifattura di moda.

Infine, il Premio Speciale Intesa Sanpaolo è andato al progetto Closer di Save the Children Italia, che grazie a un’app di Intelligenza Artificiale permette un servizio di traduzione immediata nel contesto dell’accoglienza ai migranti.

Il presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini premia il primo classificato nella categoria dei progetti di media scala

Nella foto di copertina. Al centro, da sinistra, insieme ai rappresentanti dei progetti premiati: l’Executive Director di Intesa Sanpaolo per il Sociale Andrea Forghieri, l’Amministratore Delegato di CDP Dario Scannapieco, il presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini. Quarta da sinistra la direttrice generale di Fondazione CDP Francesca Sofia.