A Roma torna il MIA con l’undicesima edizione

A Roma torna il MIA, Mercato Internazionale Audiovisivo, evento che raccoglie nella capitale i protagonisti dell’industria audiovisiva provenienti da tutto il mondo. La manifestazione, promossa da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), presieduta da Alessandro Usai, e APA (Associazione Produttori Audiovisivi), presieduta da Chiara Sbarigia, e diretto da Gaia Tridente, si terrà a Palazzo Barberini dal 6 al 10 ottobre.

Giunto alla sua undicesima edizione, il MIA conta oltre 80 eventi tra panel, conferenze, presentazioni di ricerche, seminari, workshop e training, keynote speech e tavole rotonde, momenti di networking a cui si aggiungono gli screening della sezione Film. Cinque gli showcase per 44 titoli tra prodotti di animazione, documentari, format televisivi, serie TV e film che si vanno ad aggiungere ai 62 progetti per il mercato di coproduzione per un totale di oltre 100 progetti .

Incluse nel ricco programma della cinque giorni di lavori, le presentazioni dei rapporti annuali di APA e ANICA sullo stato dell’industria audiovisiva nazionale.