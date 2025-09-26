Il Super Mondiale 2031 di ciclismo assegnato alla Provincia autonoma di Trentino

Nel 2031 i Super Mondiali di Ciclismo si svolgeranno in Trentino. L’Unione Ciclistica Internazionale ha comunicato l’esito della votazione, avvenuta nella giornata di ieri, in occasione del congresso annuale che si sta svolgendo a Kigali in Ruanda, che premia la candidatura trentina.

Dopo le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del prossimo anno e le Olimpiadi giovanili del 2028, il Trentino si appresta a vivere una nuova manifestazione sportiva dalla grandissima eco internazionale:

“Un risultato che premia la già più volte comprovata capacità del Trentino di ospitare eventi dalla grande portata e di grande respiro internazionale”, commenta il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti – “non ultimo le gare dello sci di fondo e del salto con gli sci alle Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Siamo estremamente orgogliosi che l’Unione Ciclistica Internazionale abbia voluto affidarci l’organizzazione dei Super Mondiali di ciclismo nel 2031”.

Quello che andrà in scena in Trentino tra sei anni sarà un’edizione dei mondiali “super”, in quanto nelle due settimane di manifestazione saranno riunite tutte le principali discipline ciclistiche:

Strada (linea e cronometro)

(linea e cronometro) Pista

Mountain bike (cross country, downhill, marathon)

(cross country, downhill, marathon) Gravel

BMX (racing, freestyle flatland, freestyle park)

(racing, freestyle flatland, freestyle park) Trial

Enduro

Granfondo

Indoor cycling (artistic & cycle ball)

(artistic & cycle ball) Cycling E-Sports

Pump track

Bike polo

Si preannuncia una manifestazione mai vista in termini numerici: è prevista, infatti, la partecipazione di oltre 10 mila atleti impegnati in 20 discipline e più di 200 maglie iridate in palio, tra categorie élite, giovanili, paralimpiche e master.

Una manifestazione dal rilievo mediatico internazionale, con oltre 700 testate giornalistiche accreditate, mai vista per dimensioni e varietà, che richiederà uno sforzo organizzativo importante e, al tempo stesso, offrirà un’occasione straordinaria di visibilità internazionale.

Trento, in questi anni, ha investito molto sulla bicicletta, sia in termini di mobilità che di infrastrutture. Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, rivela l’origine della candidatura:

“Il percorso di candidatura è stato avviato tre anni fa a seguito dei positivi risultati conseguiti ai Campionati Europei su Strada del 2021 e alla consolidata esperienza di Coppa del Mondo e Mondiali di MTB in Val di Sole e, soprattutto, a supporto di una precisa strategia di valorizzazione dell’intero sistema trentino quale importante destinazione turistica internazionale per tutti gli amanti delle due ruote. Tale visione, più volte rimarcata dall’assessore Roberto Failoni, trova ora nel Super Mondiale Trentino2031 l’occasione per un ulteriore salto di qualità nelle strutture, infrastrutture e nei servizi dedicati alle tante discipline delle due ruote e di cui potrà beneficiare l’intera comunità trentina e gli ospiti appassionati. Il pieno sostegno alla nostra candidatura da parte del settore tecnico UCI e di tutto il Management Committee UCI, ci onora e nel contempo ci carica di un’importante responsabilità”.

“L’assegnazione di questo ‘mondiale dei mondiali’ all’Italia nel 2031 – dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi – “è un altro meraviglioso riconoscimento internazionale delle capacità di rappresentare al meglio una candidatura ricca di contenuti e di opportunità, in grado di coniugare un progetto eccellente con la credibilità di una squadra di istituzioni che nel tempo hanno saputo lavorare insieme per lo stesso obiettivo. Il Trentino, con il Veneto per il velodromo che stiamo realizzando a Spresiano, si conferma terra di sport, terra del ciclismo per eccellenza, con tutti i requisiti necessari per garantire un evento di eventi iridati fantastico, sia dal punto di vista tecnico, che delle suggestioni ed emozioni che questa terra offre da tutti i punti di vista. Saranno sei anni di lavoro comune, con la Provincia Autonoma di Trento e Trentino Marketing, con tutti i comuni coinvolti, insieme alla Federazione Ciclistica Italiana, cercando di associare alla dimensione sportiva tanti altri contenuti che renderanno indimenticabile la rassegna mondiale di tutte le discipline ciclistiche ospitate dall’Italia. Il Governo lavorerà per contribuire a garantire una positiva eredità su tre versanti: la promozione del ciclismo a scuola, lo sviluppo delle infrastrutture legate alle varie discipline ciclistiche e la sicurezza per chi va in bici per agonismo o per piacere. Auguro buon lavoro fin da subito per questa nuova entusiasmante avventura dello sport italiano, facendo i complimenti al Presidente Fugatti e alla sua squadra per questo prestigioso obiettivo raggiunto e ringraziando il presidente dell’Unione Ciclistica Internazionale, David Lappartient, per la fiducia che ci ha affidato”, conclude il Ministro.