Faam Mondadori festeggia a Milano 10 anni. Caruso: avviciniamo i giovani all’editoria

L’anniversario con l’assessore alla Cultura

La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (Faam) ha celebrato i dieci anni del suo laboratorio, nato nel 2015 in via Formentini a Milano e divenuto in un decennio un punto di riferimento per l’editoria e il mondo del libro. L’anniversario è stato al centro dell’evento “Festeggiamo i primi 10 anni del laboratorio Faam”, al quale ha preso parte l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso.

Un laboratorio che crea alleanze

Secondo Caruso il laboratorio è “una scommessa vinta, uno spazio che unisce professionisti, studenti, insegnanti, editori e lettori”. Un luogo che dimostra come la cultura sappia attrarre nuove generazioni, creare alleanze e rafforzare i legami tra Milano, la Lombardia e l’editoria internazionale. Durante la cerimonia sono stati presentati la stagione 2025/2026, dal titolo “Alleanze e competizioni”, e la nuova “Biblioteca illustrata”, arricchita da oltre 1.500 volumi provenienti dal catalogo Rizzoli New York.

Dieci anni di attività e progetti culturali

In questo decennio il laboratorio Faam ha promosso una rete di iniziative che spaziano dalla mostra permanente “Leggere a Milano” ai corsi di scrittura e giornalismo, fino agli incontri con autori e studiosi. Tra i fondi conservati si distinguono il Guareschi-Candido e il fondo Testori, catalogato e digitalizzato prima del trasferimento a Casa Testori nel 2023, anno in cui Palazzo Pirelli ha ospitato il convegno “Giovanni Testori. Nelle carte e nella vita”.

Il sostegno della Regione Lombardia

Negli ultimi due anni Regione Lombardia ha garantito un sostegno costante. Nel 2024 ha stanziato oltre 112.000 euro per il progetto “Fondazione Mondadori e il futuro della memoria”, con iniziative dedicate a Odessa, Franco Basaglia, la Fiera del Libro di Francoforte e l’“Alberolibro” in piazza Città di Lombardia, costruito con 2026 volumi poi donati a scuole e biblioteche. Nel 2025 il contributo di quasi 90.000 euro sostiene “Alleanze & Competizioni”, che include giornate di studio su Andrea Camilleri, una mostra al Salone del Libro di Torino sulle carte di Stefano D’Arrigo e un convegno sulle politiche per la lettura.

Il futuro tra alleanze e nuove sfide

“Il titolo della nuova stagione, ‘Alleanze e competizioni’, sintetizza bene lo spirito del laboratorio – ha concluso Caruso –. Le alleanze lo hanno reso forte, mentre la competizione è la spinta a crescere. Dieci anni hanno consolidato il percorso, i prossimi dieci dovranno ampliarlo e sono certa che anche questa sfida sarà vinta”.