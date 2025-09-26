Barachini: allo studio una misura di compartecipazione alle spese degli inviati di guerra

Il Sottosegretario a Villa Madama, ‘giornalisti si devono fidare delle istituzioni, siamo dalla loro parte

“E’ allo studio da parte del Dipartimento dell’Informazione ed Editoria una misura che preveda, in casi eccezionali di confitti ed emergenze e in caso di utilizzo di freelance, in collaborazione col ministero degli Esteri, l’istituzione di una voce specifica del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale per la compartecipazione alle spese sostenute dagli editori per gli obblighi di protezione, formazione e assicurazione”.

Lo ha detto il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, nell’ambito del seminario ‘Giornalisti sicuri. La necessità di raccontare, l’obbligo di tutelare’, in corso a Villa Madama a Roma.

“Un passo concreto -aggiunge Barachini ripreso da Adnkronos – che dobbiamo fare per dare più tutela al mondo dei professionisti. Serve fiducia: noi siamo dalla parte dei giornalisti ma i giornalisti devono avere fiducia nel governo e nelle istituzioni perché sono dalla loro parte e lo saranno sempre”.

Alberto Barachini (foto LaPresse)