Blanca batte il GF, ma Ventura supera il 20,4% dopo una Ruota record

In prima serata la prima puntata di ‘Blanca’ vince il confronto con ‘Grande Fratello’ versione senza vip. In access prime time vince Gerry Scotti che sfonda il muro dei 5,5 milioni. Sul podio sale Massimo Giletti, davanti a ‘Boss in Incognito’.

Il ritorno della fiction cult Blanca con Chiara Maria Giannetta su Rai1 contro il Grande Fratello di Simona Ventura su Canale5. E’ stato questo l’epico confronto televisivo di lunedì 29 settembre, con la Flotilla, Garlasco, Trump, Ucraina, le elezioni nelle Marche, Gaza come materia di discussione nei talk e nei contenitori.

Anche le altre opzioni Rai e Mediaset erano croccanti: il nuovo ‘Boss in incognito’ su Rai2 con Elettra Lamborghini, Massimo Giletti con ‘Lo stato delle cose’ su Rai3 a fronteggiare ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 e ‘La Torre di Babele’ su La7.

Mentre da Cologno ‘servivano’ anche il film ‘I Mercenari 2’ su Italia 1. Le sfide delle altre fasce?

Le principali erano Affari contro Ruota in access, Insegno contro Bonolis in preserale, Matano contro Nuzzi al pomeriggio. Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte della prima serata.

Blanca vince ma GF parte tardi e corre forte

Su Rai1 la fiction ‘Blanca 3’ con Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha raccolto 3,8 milioni di spettatori pari al 23% di share.

Su Canale 5 il reality cult ‘Grande Fratello’ con Simona Ventura alla conduzione, commentatori gli ex concorrenti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e tra gli ospiti nella Casa tanti illustri sconosciuti ha avuto 2.813.000 spettatori con uno share del 20,4%.

Su Rai2 il docureality ‘Boss in incognito’ con Elettra Lamborghini alla conduzione ha riscosso 843mila spettatori e il 5,4% di share.

Su Italia1 la pellicola ‘I Mercenari 2’ con un esercito di star dell’action made in Usa, ha conseguito 802mila spettatori e il 4,4%.

In tema approfondimento questo il bilancio: vince netto Giletti, ma cala

Su Rai3 ‘Lo stato delle cose’ con Michele Santoro, Roberto Scarpinato, Giovanna Botteri, Daniele Capezzone tra gli ospiti ed il santuario della Bozzola e le novità da Garlasco nel menù di Massimo Giletti ha avuto 865mila spettatori e il 5,8%.

Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ con Flotilla, “caccia agli ebrei”, politica e Garlasco da Nicola Porro e tra gli ospiti Alessandro Sallusti, Pierfrancesco Majorino, Cristina Giuliano, Maddalena Oliva, Guido Lutrario, Fausto Biloslavo, Alessandro Rico, Gianluca Zanella, Massimo Lugli, Simonetta Matone, Alfonso Sabella, Giada Bocellari, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani, a 732.000 spettatori e 5,6%.

Su La7 ‘La Torre di Babele’ con Romano Prodi, già Presidente del Consiglio ed ex Presidente della Commissione Europea, Emma Ruzzon, rappresentante del Consiglio degli studenti dell’Università di Padova, e lo storico Aldo Schiavoneda Corrado Augias (‘Esiste l’Europa?’) a 691.000 spettatori e il 3,8%.

Su Tv8 ‘Django Unchained’ a 330.000 spettatori con il 2,3%. Sul Nove ‘Little big Italy’ a 478.000 spettatori e 2,3%.

In access Ruota schiacciasassi ma De Martino va forte

Su Rai1 Bruno Vespa con ‘Cinque Minuti’ a 3.843.000 spettatori e 19,3%, ‘Affari Tuoi’ a 4.473.000 spettatori e 21,8%. Su Canale 5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 4.419.000 e 21,9% e ‘La Ruota della Fortuna’ a 5.488.000 spettatori e 26,8% fino alle 21.46. Su La7 ‘Otto e mezzo’ a 1,7 milioni e 8,2%.

In preserale bene Insegno, risale Bonolis

Su Rai1 ‘Reazione a Catena – L’Intesa Vincente’ a 2.549.000 spettatori e 21,4%, ‘Reazione a Catena’ a 3.851.000 spettatori e 24%. Su Canale 5 ‘Avanti il Primo’ a 1.799.000 spettatori e 17,1%, ‘Avanti un Altro’ a 2.767.000 spettatori e 19,4%.

Al pomeriggio lotta dura tra Rai1 e Canale 5. Nuzzi fa bene la prima parte

Su Rai1 ‘La Volta Buona’ a 1.288.000 spettatori con il 12,7% e 1.276.000 spettatori con il 14,9% fino alle 16, ‘Il Paradiso delle Signore’ a 1.369.000 spettatori con il 16,8%. Dopo il Tg1 (1.126.000 e 15,5%), ‘Vita in Diretta’ a 1.344.000 spettatori e 18,1% con la presentazione e 1.647.000 spettatori con il 19,2% col programma vero e proprio.

Su Canale 5 per ‘Beautiful’ 1.973.000 spettatori e 17,3%, ‘Forbidden Fruit’ a 2.197.000 spettatori e 20,4%, ‘Uomini e Donne’ a 2.326.000 spettatori e 24,8%, ‘La Forza di una Donna’ a 2.107.000 spettatori e 25,4%, ‘Amici’ a 1.727.000 spettatori e 22,1%, ‘Dentro la Notizia’ a 1.503.000 spettatori e 20,4% nella prima parte e 1.394.000 spettatori e 16,5% nella seconda parte.