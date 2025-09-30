Documentari, premiati i migliori al festival Visioni dal Mondo

Si è conclusa ieri l’undicesima edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti.

L’edizione 2025, dall’11 al 14 settembre, ha trasformato Milano in una vera e propria capitale del documentario, con 37 anteprime di film documentari ed eventi al Teatro Litta, alla Cineteca Milano Arlecchino e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

I documentari premiati

Il Premio Miglior Lungometraggio Italiano Visioni dal Mondo 2025, del valore di 5.000 euro è andato a “Achille Lauro – La crociera del terrore” per la di regia Simone Manetti.

Il Premio GKSD Investment Holding Group New Talent Opera Prima 2025 del valore di 2.500

euro, è andato a “Grazie, buona giornata”, di Giuseppe Modafferi.

Il Riconoscimento Rai Cinema, dedicato a Franco Scaglia, è andato a “Dal mio punto di vista” regia Roberto Marra.

Il Premio Visioni dal Mondo 2025 Best International Feature Documentary del valore di

3.000 euro, è stato conferito a “Child of Dust” diretto da Weronika Mliczewska.

Il Premio Amici Cineteca Milano Concorso Internazionale 2025 conferito da una giuria

composta dai possessori di Cinetessera 2025 della Cineteca Milano Arlecchino, è andato a “The Srebrenica Tape”, di Chiara Sambuchi.

Il Premio Visioni VR 2025 assegnato dalla giuria popolare del valore di 1.000 euro è andato a “Ice Sailors”, regia Jérôme Waeselynck.