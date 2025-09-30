Scheri (Canale 5): Il GF si conferma un appuntamento imperdibile

”Grande Fratello’ torna e si conferma un appuntamento imperdibile, in una serata ricca di emozioni con una grande Simona Ventura, capace di guidare con energia e naturalezza per la prima volta questa storica trasmissione”. Così il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, commentando l’esordio di ieri sera della nuova edizione del ‘Grande Fratello’, condotto da Simona Ventura che ha raggiunto il 24.13% di share e 2.813.000 telespettatori (20.35% di share individui).

Nel corso della serata, la prima puntata del reality show prodotto da Endemol Shine Italy, ha raggiunto picchi di 4.352.000 spettatori e del 26.32% di share. Benissimo anche tra i giovanissimi: 32.42% di share tra i 15-19enni e 28.33% di share tra i 15-34enni. Grandi numeri anche sul fronte social: #GrandeFratello è stato sul podio degli argomenti più discussi in Italia e nel mondo.