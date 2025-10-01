Petra va in convento. E altre serie

Nuove serie in arrivo a ottobre. Paola Cortellesi torna a indagare. Patricia Arquette e la sua ‘famiglia omicidi’. Il ritorno delle Winx e gli chef di tutto il mondo

Iginio Straffi

Una nuova avventura fatata

Sono passati 21 anni dal debutto. E adesso le fatine ideate da Iginio Straffi e dalla sua Rainbow tornano in scena. ‘Winx Cub: The Magic Is Back’, serie in 26 episodi realizzata con animazione in Cgi (computer generated imagery), è accompagnata dalla storica sigla reinterpretata da Clara. Su Rai 2, dall’1/10 e su Netflix, dal 2/10

Olivia Williams

Horror alla Psyco

Nuovo capitolo della serie antologica Monster, creata da Ryan Murphy e Ian Brennan. Charlie Hunnam, che è stato Re Artù nel film diretto da Guy Ritchie, qui è il killer psicopatico protagonista di ‘Monster. La storia di Ed Gein’. Un personaggio horro, che vive in isolamento ed è ossessionato dalla madre, che ha ispirato film come ‘Psyco’ o ‘Il silenzio degli innocenti’. Su Netflix, dal 3/10

Kaitlin Olson (foto Christine Bartolucci)

La mamma indaga

Al cinema aveva debuttato con ‘Le ragazze del coyote Ugly’, la tv l’ha resa più nota con la serie ‘C’è sempre il sole a Philadelphia’. Adesso Kaitlin Olsen torna per la seconda stagione di ‘High Potential’, dove è una mamma single particolarmente abile nel risolvere crimini. La serie è basata sulla francese ‘Morgane – Detective geniale’. Su Disney+, dal 7/10

Paola Cortellesi

Petra torna in serie

Diretta da Maria Sole Tognazzi e affiancata sempre dal viceispettore Monte interpretato da Andrea Pennacchi, Paola Cortellesi torna a calarsi per la terza stagione nei panni di ‘Petra’. La serie, tratta dalla serie letteraria che Alicia Giménez Bartlett ha costruito intorno all’ispettrice spagnola Petra Delicado, questa volta si apre indagando in un convento di suore e nel mondo dei furti d’arte. Su Sky Cinema Uno e su Now, dall’8/10

Lo chef Dae Kim

Corsa alle stelle

Produttore esecutivo è il famoso cuoco e personaggio televisivo Gordon Ramsay. ‘Knife Edge – Per una stella’ è una docu serie condotta dall’esperto di cucina Jesse Burgess. Lungo otto puntate accompagna gli spettatori nel mondo dell’alta cucina, catturando la pressione e l’ambizione che caratterizzano il percorso di ogni chef verso il riconoscimento Michelin. Su Apple Tv+, dal 10/10

Patricia Arquette

Omicidi da un podcast

Maggie è Patricia Arquette, che 10 anni fa vinse l’Oscar per ‘Boyhood’, Alex è Jason Clarke, attore australiano che ritroveremo in ‘The House of Dynamite’ di Kathryn Bigelow, appena presentato a Venezia. Sono i due protagonisti di ‘Murdaugh: morte in famiglia’: una ricca coppia della Carolina del Sud il cui figlio rimane coinvolto in un incidente mortale in barca. Con imprevedibili conseguenze. La serie è ispirata al podcast ‘Murdaugh Murders’. Su Disney+, dal 15/10

Maya Rudolph

La miliardaria filantropa

Un accordo di divorzio da 87 miliardi di dollari dal ricco marito (Adam Scott): così Molly Wells riprende la propria vita, stagione dopo stagione. Arrivata alla terza, ‘Loot – Una fortuna’ vedrà la protagonista, interpretata da attrice Maya Rudolph, attrice vincitrice di sei Emmy e qui anche produttrice, sempre più impegnata – nonostante l’avversione di altri miliardari – a guidare la sua organizzazione filantropica. Su Apple Tv+, dal 15/10