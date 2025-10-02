La Lombardia di Marco Riva si aggiudica il Trofeo Coni

Numeri da record per la decima edizione del Trofeo Coni, il cui atto conclusivo si è tenuto a Lignano Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia. 4.600 giovani atleti e atlete tra gli 11 e i 14 anni, provenienti da tutte le regioni d’Italia, che si sono confrontati in due giornate su 44 discipline.



A trionfare è stata la Lombardia del presidente del Comitato regionale, e membro di Giunta Coni, Marco Riva. 116 punti totalizzati dagli atleti lombardi con 8 medaglie d’oro, 9 d’argento e 2 di bronzo, seguiti da Piemonte (111 punti) e Puglia (110 punti).

È la seconda volta che la Lombardia si aggiudica il trofeo, la prima era avvenuta otto anni fa.



La mini olimpiade è iniziata con la Cerimonia di apertura nello stadio Teghil dove sono sfilate tutte le squadre regionali, con due tedofori Tara Dragas, giovane promessa della ginnastica ritmica italiana, e Mirza Alibegovic, cestista e capitano dell’Apu Old Wild West Udine, che hanno acceso il braciere.

A portare il Tricolore due medagliati olimpici dell’Italia Team: Mara Navarria, oro a squadre nella spada ai Giochi di Parigi 2024 e bronzo a squadre a Tokyo 2020, e Mirko Zanni, bronzo nel sollevamento pesi, categoria 67 kg, a Tokyo 2020.

Tra gli interventi istituzionali il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Tra gli atleti presenti anche i giovani atleti provenienti dalle comunità italiane di Argentina, Australia, Brasile e Venezuela che hanno partecipato al Trofeo grazie al progetto ‘Turismo delle Radici’, sostenuto dal PNRR.



La manifestazione, causa maltempo, si è conclusa con la proclamazione della Regione vincitrice nel Palazzetto dello Sport del Villaggio Bella Italia che ha ospitato gran parte delle gare in programma.

Niente fuochi d’artificio sulla spiaggia. Ma i giovani atleti hanno comunque illuminato la manifestazione con i loro sorrisi, le loro perfomance e i loro gesti di Fair Play.