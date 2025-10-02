Home » La Lombardia di Marco Riva si aggiudica il Trofeo Coni
La Lombardia di Marco Riva si aggiudica il Trofeo Coni

di Redazione PrimaOnline
Numeri da record per la decima edizione del Trofeo Coni, il cui atto conclusivo si è tenuto a Lignano Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia. 4.600 giovani atleti e atlete tra gli 11 e i 14 anni, provenienti da tutte le regioni d’Italia, che si sono confrontati in due giornate su 44 discipline.

A trionfare è stata la Lombardia del presidente del Comitato regionale, e membro di Giunta Coni, Marco Riva. 116 punti totalizzati dagli atleti lombardi con 8 medaglie d’oro, 9 d’argento e 2 di bronzo, seguiti da Piemonte (111 punti) e Puglia (110 punti).
È la seconda volta che la Lombardia si aggiudica il trofeo, la prima era avvenuta otto anni fa.

La mini olimpiade è iniziata con la Cerimonia di apertura nello stadio Teghil dove sono sfilate tutte le squadre regionali, con due tedofori Tara Dragas, giovane promessa della ginnastica ritmica italiana, e Mirza Alibegovic, cestista e capitano dell’Apu Old Wild West Udine, che hanno acceso il braciere.
A portare il Tricolore due medagliati olimpici dell’Italia Team: Mara Navarria, oro a squadre nella spada ai Giochi di Parigi 2024 e bronzo a squadre a Tokyo 2020, e Mirko Zanni, bronzo nel sollevamento pesi, categoria 67 kg, a Tokyo 2020.
Tra gli interventi istituzionali il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Tra gli atleti presenti anche i giovani atleti provenienti dalle comunità italiane di Argentina, Australia, Brasile e Venezuela che hanno partecipato al Trofeo grazie al progetto ‘Turismo delle Radici’, sostenuto dal PNRR.

La manifestazione, causa maltempo, si è conclusa con la proclamazione della Regione vincitrice nel Palazzetto dello Sport del Villaggio Bella Italia che ha ospitato gran parte delle gare in programma.
Niente fuochi d’artificio sulla spiaggia. Ma i giovani atleti hanno comunque illuminato la manifestazione con i loro sorrisi, le loro perfomance e i loro gesti di Fair Play.

