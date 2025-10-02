Athora nuovo title partner della Serie A femminile

La Divisione Serie A femminile professionistica della Figc ha stretto un accordo con la compagnia assicurativa Athora Italia, che diventa ‘title partner’ della Serie A Women.

La partnership, di durata biennale, prenderà il via il 4 ottobre, all’avvio del nuovo campionato 2025/26, rinnovato nel format con 12 club, e che avrà la denominazione di Serie A Women Athora.

“Col rebranding, il campionato sta entrando in una nuova dimensione che va nella stessa direzione di uno sviluppo del calcio femminile in termini di interesse globale e crescita del numero delle tesserate”, le parole della presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti, alla presentazione dell’accordo.

Con lei l’ad di Athora Italia Jozef Bala, e il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Il movimento è in forte crescita, con una fan base che nel 2024 ha superato i 10 milioni di tifosi e ha registrato una crescita del 130% negli ascolti televisivi.

“Chi sposa il progetto di valorizzazione del mondo dello sport e del calcio, facendolo con convinzione, compie un atto di grande visione e di lungimiranza”, ha spiegato Gravina.

“Con questa partnership non solo sosteniamo un torneo in forte ascesa, ma abbracciamo una visione più ampia la Serie A Women è per noi una piattaforma per raccontare il futuro, in un contesto in cui lo sport diventa leva di progresso”, ha concluso l’ad di Athora Italia,Bala.