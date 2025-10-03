Vince ‘La ricetta della felicità’. Telecomando Pro-Pal: boom Gruber, Formigli batte Del Debbio

In prima serata prevale la fiction di Rai1, ‘La ricetta della felicità’ batte la soap turca di Canale5, ‘La Notte nel cuore’. Italiani Pro-Pal: nella sfida politica tra Del Debbio che apriva con Crosetto (Flotilla ma anche Garlasco) e Formigli (Flotilla) col ministro al telefono e Landini vince il programma de La7 e anche Infante batte ‘Dritto e Rovescio’. In access prime time vince la sfida ‘La Ruota’ (premio 20.000mila) all’ennesima vittoria su ‘Affari Tuoi’ che assegna 300.mila euro

Gaza, Flotilla, manifestazioni spontanee Pro-Pal, Garlasco ma anche ‘La ricetta della felicità’ alla verifica su Rai1 alle prese con la fiction turca ‘La notte nel cuore’ su Canale 5 giovedì 2 ottobre in tv. Serata caratterizzata da quanto sta accadendo a Gaza e alla Flotilla abbordata dalla Marina israeliana, elemento cardine pure dalla nuova sfida tra ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 e ‘Piazzapulita’ su La7, ma con l’inserimento di ‘Ore 14 di Sera’ su Rai2, con Del Debbio e Infante a parlare ancora degli ultimi sviluppi di Garlasco.

Le altre opzioni sono state il film ‘The Mautanian’ su Rai3 e ‘L’uomo d’acciaio’ su Italia1, in una serata ‘europea’ con Feyenoord-Aston Villa su Tv8, e a completare il quadro la nuova versione dei bootcamp di X Factor su SkyUno. Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte.

La fiction di Rai1 batte la soap turca, vola Formigli ProPal

Su Rai1 la seconda puntata di ‘La ricetta della felicità’ con Cristiana Capotondi, Lucia Mascino, Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri, Omar Diagne ha raccolto 3.057.000 spettatori pari al 8,3% di share.

Su Canale 5 la soap turca ‘La notte nel cuore’ con Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak, Ilker Aksum ha riscosso stavolta 2.511.000 spettatori con uno share del 16,3%.

I film: Italia 1 stacca Rai3

Su Italia1 la pellicola fantasy action ‘L’uomo d’acciaio’ ha conseguito 880mila spettatori e 5,3%.

Su Rai3 il film in prima tv ‘The Mauritanian’ è arrivato a 538mila spettatori e il 3,1%.

In tema approfondimento: clamorosa bocciatura, Landini ‘batte’ Crosetto e Infante davanti a Del Debbio

Su La7 ‘Piazzapulita’ con il ministro Crosetto collegato al telefono e Maurizio Landini ospite di Corrado Formigli ben 1,012.000 spettatori e il 7,8%.

Su Rai2 la cronaca nera di ‘Ore 14 Sera News’ – che ha aperto con le manifestazioni spontanee Pro-Pal ha riscosso 909mila spettatori e 6,6% di share.

Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ con Guido Crosetto in apertura tra gli ospiti di Paolo Del Debbio a 787.000 spettatori e 5,9%.

Inoltre, su Tv8 ‘Feyenoord-Aston Villa’ a 584.000 spettatori con il 3%. Sul Nove ‘Marta e Gianluca: Io e Gianlu’ a 469.000 spettatori e 2,6%.

In access, anche con 300mila euro di premio ad Affari Tuoi vince sempre La Ruota. Gruber super al 9%

Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ arriva a 4.710.000 spettatori e 22,8%. Su Canale5 ‘Gira La Ruota’ a 4.159.000 e 20,6%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 5.111.000 spettatori e 24,7%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1.859.000 spettatori (9%).

Alberto Matano

Al pomeriggio Nuzzi parte davanti a Matano

Su Rai1 ‘Vita in diretta’ a 1,351 milioni e 17,54 in apertura e poi a 1,833 milioni e 21%.

Su Canale 5 ‘Dentro La Notizia’ a 1,517 milioni e 19,8% e 1,450 milioni e 17,35%.