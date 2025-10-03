Adverteam firma il lancio del nuovo siero Nivea Cellular Epigenetics con una brand experience innovativa

Un progetto multicanale tra scienza e beauty experience segna l’ingresso della nuova linea di skincare Nivea. L’iniziativa, curata da Adverteam, porta a Milano e in tutta Italia un racconto integrato che unisce innovazione cosmetica e coinvolgimento esperienziale.

In occasione del lancio del nuovo siero NIVEA Cellular Epigenetics, Adverteam – l’agenzia di comunicazione integrata di Next Group – firma un progetto esperienziale che porta l’innovazione skincare nelle città italiane trasformandola in un racconto esperienziale multi touchpoint da Milano a Catania.

Un’operazione di brand activation ad alto valore strategico che prende vita negli spazi di Rinascente, icona dello shopping urbano su tutta la penisola e si sviluppa in un ecosistema narrativo multicanale, capace di unire scienza, estetica e desiderabilità. L’onair di progetto, attivo dal 5 settembre al 13 ottobre, abbraccia il periodo della Milano Beauty Week, per intercettare al meglio il pubblico in target e amplificare visibilità e ingaggio in un momento chiave per la città di Milano.

“Collocare NIVEA Cellular Epigenetics all’interno di un contesto come Rinascente significa costruire un’esperienza capace di avvicinare il territorio dell’innovazione scientifica a quello del desiderio” – dichiara Alberto Damiani, CEO e Direttore Creativo di Adverteam. – “Il progetto NIVEA Cellular Epigenetics nasce proprio da questo obiettivo strategico: amplificare la dimensione di desiderabilità e premiumness di un trattamento scientificamente avanzato, raccontandolo in un luogo simbolo dell’aspirazione, dello stile e della qualità italiani”.

Il format si articola in 9 store in 8 città italiane con un vero e proprio take over trasformando le vetrine in una campagna OOH d’impatto che racconta l’innovazione del prodotto con linguaggio scenografico ed emozionale. In tutti i punti vendita è attivo lo Science Lab, un corner pop-up dove le consumatrici possono testare la propria pelle attraverso tecnologia AI, ricevere una consulenza personalizzata e acquistare direttamente il nuovo siero.

È a Milano che il progetto si accende davvero: qui in Rinascente Duomo prende vita il NIVEA Cellular Epigenetics Science Lab, un ambiente ispirato ai laboratori di ricerca, dove è possibile effettuare una mappatura facciale personalizzata basata su tecnologia AI e scoprire un trattamento su misura per la propria pelle. Dal 17 settembre attivo anche il NIVEA Cellular Epigenetics Tram: un mezzo speciale in circolazione durante la Milano Beauty Week, trasformato in un vero experience hub itinerante. A bordo, i passeggeri possono provare il prodotto, esplorare contenuti informativi, rilassarsi in una lounge sensoriale e anche qui effettuare una mappatura facciale AI based.

La PR Night – ospitata sulla terrazza Maio con vista Duomo – segna il momento più iconico del progetto: un evento esclusivo dove glamour e innovazione si fondono in un racconto immersivo, trasformando il lancio prodotto in una vera experience condivisibile.

Adverteam ha curato lo sviluppo della strategia, il concept creativo e la produzione dell’intero progetto, inclusi allestimenti retail, evento PR, tram brandizzato.