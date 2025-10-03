Home » Adverteam firma il lancio del nuovo siero Nivea Cellular Epigenetics con una brand experience innovativa
Comunicazione

Adverteam firma il lancio del nuovo siero Nivea Cellular Epigenetics con una brand experience innovativa

di Redazione PrimaOnline
Condividi

Un progetto multicanale tra scienza e beauty experience segna l’ingresso della nuova linea di skincare Nivea. L’iniziativa, curata da Adverteam, porta a Milano e in tutta Italia un racconto integrato che unisce innovazione cosmetica e coinvolgimento esperienziale.

In occasione del lancio del nuovo siero NIVEA Cellular Epigenetics, Adverteam – l’agenzia di comunicazione integrata di Next Group – firma un progetto esperienziale che porta l’innovazione skincare nelle città italiane trasformandola in un racconto esperienziale multi touchpoint da Milano a Catania.

Un’operazione di brand activation ad alto valore strategico che prende vita negli spazi di Rinascente, icona dello shopping urbano su tutta la penisola e si sviluppa in un ecosistema narrativo multicanale, capace di unire scienza, estetica e desiderabilità. L’onair di progetto, attivo dal 5 settembre al 13 ottobre, abbraccia il periodo della Milano Beauty Week, per intercettare al meglio il pubblico in target e amplificare visibilità e ingaggio in un momento chiave per la città di Milano.

“Collocare NIVEA Cellular Epigenetics all’interno di un contesto come Rinascente significa costruire un’esperienza capace di avvicinare il territorio dell’innovazione scientifica a quello del desiderio” – dichiara Alberto Damiani, CEO e Direttore Creativo di Adverteam. – “Il progetto NIVEA Cellular Epigenetics nasce proprio da questo obiettivo strategico: amplificare la dimensione di desiderabilità e premiumness di un trattamento scientificamente avanzato, raccontandolo in un luogo simbolo dell’aspirazione, dello stile e della qualità italiani”.

Il format si articola in 9 store in 8 città italiane con un vero e proprio take over trasformando le vetrine in una campagna OOH d’impatto che racconta l’innovazione del prodotto con linguaggio scenografico ed emozionale. In tutti i punti vendita è attivo lo Science Lab, un corner pop-up dove le consumatrici possono testare la propria pelle attraverso tecnologia AI, ricevere una consulenza personalizzata e acquistare direttamente il nuovo siero.

È a Milano che il progetto si accende davvero: qui in Rinascente Duomo prende vita il NIVEA Cellular Epigenetics Science Lab, un ambiente ispirato ai laboratori di ricerca, dove è possibile effettuare una mappatura facciale personalizzata basata su tecnologia AI e scoprire un trattamento su misura per la propria pelle. Dal 17 settembre attivo anche il NIVEA Cellular Epigenetics Tram: un mezzo speciale in circolazione durante la Milano Beauty Week, trasformato in un vero experience hub itinerante. A bordo, i passeggeri possono provare il prodotto, esplorare contenuti informativi, rilassarsi in una lounge sensoriale e anche qui effettuare una mappatura facciale AI based.

La PR Night – ospitata sulla terrazza Maio con vista Duomo – segna il momento più iconico del progetto: un evento esclusivo dove glamour e innovazione si fondono in un racconto immersivo, trasformando il lancio prodotto in una vera experience condivisibile.

Adverteam ha curato lo sviluppo della strategia, il concept creativo e la produzione dell’intero progetto, inclusi allestimenti retail, evento PR, tram brandizzato.

In Evidenza
Segui Prima Online dai tuoi feed social