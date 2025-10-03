Quale futuro per il giornalismo? Dove va l’editoria? Se ne parla l’8 ottobre a Roma

Quale sarà il futuro del giornalismo? In che direzione sta andando il mondo dell’editoria? Come mantenere l’autorevolezza dei professionisti dell’informazione in un’era caratterizzata da notizie e aggiornamenti, non sempre attendibili? Questi i temi al centro dell’evento istituzionale “L’evoluzione dei media d’informazione. Sfide e strategie tra presente e futuro” che Il Sole 24 Ore organizza, nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario dei 160 anni, con l’obiettivo di mettere a confronto personalità del mondo dell’editoria, dell’informazione e delle istituzioni mercoledì 8 ottobre alle ore 15.00 presso la prestigiosa cornice della Galleria del Cardinale Colonna a Roma.

Un momento di analisi, dibattito e proposta per capire, da punti d’osservazione differenti, come rafforzare il ruolo dei media e dell’editoria alla luce delle tante sfide che caratterizzano il settore in un contesto contraddistinto da bulimia informativa e incessante progresso tecnologico e contribuire a tracciare la strada verso l’informazione del futuro.

I lavori saranno aperti da Maria Carmela Colaiacovo, Presidente Gruppo 24 ORE, Federico Silvestri, Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE, e Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore.

La giornalista, conduttrice e scrittrice Maria Latella sarà a colloquio conAlberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e all’Editoria sul tema “Il ruolo dei giornali e il futuro dell’industria editoriale nell’era dell’AI” ,con Andrea Riffeser Monti, Presidente FIEG, sul tema “Giornalismo di domani: quale futuro per l’industria editoriale” e con Andrea Ceccherini, Presidente Osservatorio Independent Thinking, sul tema “L’editoria e i giovani: mantenere il dialogo tra le generazioni”.

“Pluralismo, libertà di opinione, obiettività, fact-checking: il ruolo dell’informazione nell’era dell’infodemia” sarà il tema di una tavola rotonda, moderata da Maria Latella, e alla quale parteciperanno yra gli altri: Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment Sky Italia – Direttore Editoriale SkyTg24, Agnese Pini, Direttrice QN, Federico Silvestri, Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE, Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore.

Concluderà i lavori il Presidente Confindustria Emanuele Orsini in colloquio con Maria Latella.

“L’evoluzione dei media d’informazione. Sfide e strategie tra presente e futuro”

Roma, Galleria del Cardinale Colonna, Via della Pilotta 17/A | 8 ottobre 2025 | ore 15.00 – 17.30

Info: 24oreventi.com/evoluzionemedia