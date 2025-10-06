MIA, al via l’11esima edizione. Borgonzoni: “Nuovo direttore cinema MiC in arrivo”.

Ha preso il via oggi a Roma il MIA, Mercato Internazionale Audiovisivo, che riunisce a Roma i maggiori protagonisti dell’industria audiovisiva per una settimana di incontri e conferenze.

Presente alla conferenza stampa di presentazione il sottosegretario del Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni che ha dichiarato: “Siamo certi che questo progetto possa contribuire sempre più al rafforzamento dell’identità culturale nazionale e alla promozione dell’industria creativa audiovisiva italiana nel mondo. Collaborazioni di questo tipo sono essenziali al fine di portare avanti un’azione sinergica volta a consolidare l’influenza del nostro Paese nel panorama globale del settore audiovisivo”.

Riguardo, alla nomina del nuovo Direttore Cinema e Audiovisivo, posto rimasto vacante dopo le dimissioni di Nicola Borrelli, Borgonzoni ha aggiunto: “Entro la fine della prossima settimana avremo il nuovo direttore. Cominceremo insieme a parlare di tax credit e ad ascoltare i problemi di tutti gli attori della filiera: dai produttori ai registi, attori e sceneggiatori, e a tutte le associazioni del settore”:

Intervenuta anche la presidente di APA, l’Associazione dei Produttori Audiovisivi, Chiara Sbarigia: “Nel 2024 la crescita complessiva è stata vicina al 10%. Un risultato che non si spiega soltanto con l’aumento dei volumi, ma soprattutto con un deciso salto di qualità delle opere prodotte. Il nostro comparto ha infatti compiuto un passaggio strutturale, abbandonando un modello demand-driven per approdare a un sistema product-driven, in cui il valore del contenuto è ciò che fa la differenza. La sfida che ci attende è proseguire su questa strada, elevando sempre di più lo standard qualitativo e innovativo delle nostre opere, affinché l’audiovisivo italiano continui a essere riconosciuto nel mondo come un marchio di eccellenza”.

A introdurre il programma del MIA è stata la Direttrice Gaia Tridente: “In un contesto economico e geopolitico complesso, MIA ha scelto di non fare un passo indietro, ma di andare avanti, mettendo in campo iniziative concrete a beneficio dei propri accreditati: strumenti di networking più mirati, sessioni di matchmaking altamente curate, un programma arricchito da nuovi pitching forum e percorsi di formazione executive”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione anche il Direttore Generale dell’ICE Lorenzo Galanti, Lorenza Lei, della Fondazione Roma Lazio Film Commission e il Presidente di ANICA Alessandro Usai. E’ intervenuto anche il regional manager Centro Italia Roberto Fiorini che ha sottolineato l’attrattività del settore audiovisivo per gli istituti finanziari: “E’ un mercato da 1,8 miliardi di prodotto annuo, e con un fatturato aggregato di tutti gli operatori di 6 miliardi”.

Foto di copertina. Da sinistra a destra: Lorenzo Galanti, Lorenza Lei, Lucia Borgonzoni, Alessandro Usai, Chiara Sbarigia, Gaia Tridente.