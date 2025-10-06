Al via la nuova San Marino RTV che Sergio porta “Oltre i confini”

Tanti e illustri ospiti istituzionali e della mondo culturale, giornalistico e televisivo per il lancio del nuovo corso della emittente di Stato di San Marino. Una nuova vita per RTV che grazie in primis all’impegno del direttore generale Roberto Sergio – come recita il claim della presentazione di oggi – va “Oltre i confini” grazie alla tecnologia digitale, al canale unico 550 e a una ricca offerta di contenuti di valore.

Radici locali, vocazione internazionale

La “rivoluzione” impressa da Sergio – che Paolo Mieli equipara a Sergio Zavoli “il massimo che esprime la tv di ieri e di oggi” – è stata raccontata in una maratona televisiva di dieci ore, a partire dalle 8.30 del mattino in diretta dai nuovissimi studi high-tech (come lo studio virtuale che accoglie format innovativi e contenuti immersivi) e in collegamento con la postazione Montecitorio News24 che segna un ulteriore passo nel legame tra la radiotv del Titano e la Rai. Una partnership – e una compartecipazione societaria – viva da 30 anni che in questa occasione ha espresso la sua massima sinergia come hanno ricordato i rappresentati delle istituzioni biancocelesti Federico Pedini Amati e Rossano Fabbri sottolineando il valore dell’emittente di Stato come strumento di crescita, autonomia e prestigio nazionale: “questa nuova tivù è quello che ci meritavamo, fa emergere la vocazione internazionale che abbiamo sempre avuto ed è il risultato di un lavoro straordinario con Sergio nostro conduttore del cambiamento che ha saputo ridare entusiasmo e slancio ai dipendenti che hanno dimostrato le loro grandi qualità”.

Identità e visione

La nuova San Marino RTV coniuga identità rinnovata, radici solide e visione contemporanea e, come detto, esalta la vocazione internazionale per essere presidio culturale, sociale e informativo, ponte tra la comunità sammarinese e il mondo.

Il cuore della presentazione – in diretta streaming anche su Primaonline – è stato lo Studio 1, un grande e modernissimo spazio circolare, dove si sono avvicendate le più alte cariche della Repubblica di San Marino e i vertici di RTV come il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Barachini; la Presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, Barbara Floridia; il Presidente di CEOforLife, Giordano Fatali, il senior advisor della Fondazione Leonardo Med-Or, Daniele Ruvinetti; il Professore emerito di Comunicazione e processi culturali alla Sapienza di Roma, Mario Morcellini; il Rettore di UniCusano, Fabio Fortuna;. Non sono mancati a rappresentare il mondo dell’informazione i direttori Luigi Contu (Ansa), Davide Desario (Adnkronos) e Rita Lofano (Agi). E poi ancora Angela Rafanelli, Emilia Brandi, Monica Maggioni, Annalisa Chirico, Nunzia De Girolamo e il Consigliere sammarinese di Alleanza Riformista, Denise Bronzetti e il Presidente e Ad di GVM Care & Research, Ettore Sansavini.

Attorno alla nuova RTV San Marino si respira aria di grande entusiasmo. “RTV può essere anche laboratorio per fare una nuova tv”, dice la commissaria Rai Floridia.

“Oggi nasce qualcosa di importante”

“Oggi nasce qualcosa di importante, una nuova televisione a cui partecipano tanti protagonisti e amici e dove tanti altri arriveranno. Il futuro per questa emittente di servizio pubblico è uscire dal territorio per affacciarsi sul mondo e con il canale 550 essere facilmente accessibile da tutta Italia”, dice il DG Roberto Sergio (DG anche del gruppo Rai) che indica come prossimi step la diffusione della radio digitale, del sito internet e dei social e soprattutto la fondamentale adesione al sistema Auditel entro il 2027 che “farà la differenza fornendo ulteriore credibilità sui mercati”. E nuove risorse ovviamente, per arricchire un palinsesto che si preannuncia già notevole con protagonisti di primissimo livello come Corrado Augias, Paolo Mieli, Dario Fabbri, Roberto Giacobbo, Luciano Onder e Giovanni Terzi.