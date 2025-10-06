Next Group e Reloy danno vita a Next Reloy, realtà dedicata a loyalty e marketing relazionale

Dall’unione tra The Next Solution e Reloy nasce Next Reloy, la nuova società del gruppo Next che integra competenze e asset nel campo del marketing relazionale e della loyalty. Alla guida del progetto Alessandro Barbieri, con l’obiettivo di sviluppare strategie di engagement innovative per i brand e creare esperienze di valore per i consumatori.
The Next Solution e Reloy avviano un percorso che porterà entro l’anno all’integrazione in Next Group, realtà con oltre 200 professionisti e un fatturato complessivo di 70 milioni di euro.
Il portfolio clienti della nuova struttura include tutte le principali industry, con progetti di ingaggio rivolti a target B2B e B2C che spaziano da programmi di loyalty e incentive a strategie di CRM e marketing automation, campagne di comunicazione e concorsi a premi.
«Si tratta di un accordo strategico che si inserisce perfettamente nel percorso di crescita di Next Group» – dichiara Marco Jannarelli, Presidente di Next Group (foto) – «un percorso che ci vede da oltre quarant’anni leader nel mondo degli eventi e della live communication, da trenta nel marketing promozionale e che oggi ci porta a rafforzare il presidio nella comunicazione integrata, con un’offerta sempre più competitiva e completa in ottica di brand activation ed engagement».
«Il nostro obiettivo, grazie ad una convergenza di visione e di metodo, è mettere i dati al servizio della relazione, trasformandoli in insight concreti che permettano di progettare esperienze di loyalty e incentive sempre più rilevanti e personalizzate» sottolinea Paolo Jannarelli, Amministratore Delegato di The Next Solution.
«Next Reloy nasce con l’ambizione di diventare un nuovo punto di riferimento per il marketing relazionale in Italia, portando ai brand non solo soluzioni e piattaforme ma, forte dell’integrazione con Adverteam, agenzia di comunicazione integrata del gruppo, proporre un vero e proprio modello “communication driven” in grado di attivare il target dinamicamente. Vogliamo offrire ai brand la possibilità di attivare percorsi di ingaggio che uniscano sapientemente tecnologia e creatività generando valore misurabile per i clienti» conclude Alessandro Barbieri, Amministratore Delegato di Reloy, chiamato alla guida della nuova agenzia.