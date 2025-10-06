Next Group e Reloy danno vita a Next Reloy, realtà dedicata a loyalty e marketing relazionale

Dall’unione tra The Next Solution e Reloy nasce Next Reloy, la nuova società del gruppo Next che integra competenze e asset nel campo del marketing relazionale e della loyalty. Alla guida del progetto Alessandro Barbieri, con l’obiettivo di sviluppare strategie di engagement innovative per i brand e creare esperienze di valore per i consumatori.

The Next Solution e Reloy avviano un percorso che porterà entro l’anno all’integrazione in Next Group, realtà con oltre 200 professionisti e un fatturato complessivo di 70 milioni di euro.

Il portfolio clienti della nuova struttura include tutte le principali industry, con progetti di ingaggio rivolti a target B2B e B2C che spaziano da programmi di loyalty e incentive a strategie di CRM e marketing automation, campagne di comunicazione e concorsi a premi.

«Si tratta di un accordo strategico che si inserisce perfettamente nel percorso di crescita di Next Group» – dichiara Marco Jannarelli, Presidente di Next Group (foto) – «un percorso che ci vede da oltre quarant’anni leader nel mondo degli eventi e della live communication, da trenta nel marketing promozionale e che oggi ci porta a rafforzare il presidio nella comunicazione integrata, con un’offerta sempre più competitiva e completa in ottica di brand activation ed engagement».

Paolo Jannarelli – Amministratore Delegato The Next Solution

«Il nostro obiettivo, grazie ad una convergenza di visione e di metodo, è mettere i dati al servizio della relazione, trasformandoli in insight concreti che permettano di progettare esperienze di loyalty e incentive sempre più rilevanti e personalizzate» sottolinea Paolo Jannarelli, Amministratore Delegato di The Next Solution.

Alessandro Barbieri – Amministratore Delegato RELOY

«Next Reloy nasce con l’ambizione di diventare un nuovo punto di riferimento per il marketing relazionale in Italia, portando ai brand non solo soluzioni e piattaforme ma, forte dell’integrazione con Adverteam, agenzia di comunicazione integrata del gruppo, proporre un vero e proprio modello “communication driven” in grado di attivare il target dinamicamente. Vogliamo offrire ai brand la possibilità di attivare percorsi di ingaggio che uniscano sapientemente tecnologia e creatività generando valore misurabile per i clienti» conclude Alessandro Barbieri, Amministratore Delegato di Reloy, chiamato alla guida della nuova agenzia.