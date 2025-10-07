Nuovo look digitale per lasicilia.it

Debutta la versione rinnovata del sito web del quotidiano La Sicilia. L’iniziativa segna un ulteriore passo nel processo di trasformazione avviato a fine maggio, quando l’imprenditore italoamericano Salvatore Palella ha acquisito la testata. Un processo che, nelle scorse settimane, ha registrato l’avvio di un percorso di rinnovamento strutturale e strategico con il restyling grafico della versione cartacea e la riorganizzazione dell’offerta editoriale, che ha visto l’unificazione delle edizioni locali in un’unica pubblicazione regionale.

Notizie internazionali, nazionali e iperlocali

Risultato del lavoro congiunto della redazione guidata dal direttore Antonello Piraneo con GMDE e Naviga come partner tecnologici, il portale ha una veste presenta grafica moderna ed essenziale.

Sul fronte dei contenuti, spazio a informazione nazionale e internazionale, con sezioni curate dalle redazioni interne ed estere che si affiancano alle notizie locali e iperlocali: ogni provincia siciliana avrà una propria homepage dedicata, con focus su città e hinterland.

Prossimamente è previsto anche il lancio della versione in lingua inglese.