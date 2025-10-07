Home » Nuovo look digitale per lasicilia.it
Editoria

Nuovo look digitale per lasicilia.it

di Redazione PrimaOnline
Condividi

Debutta la versione rinnovata del sito web del quotidiano La Sicilia. L’iniziativa segna un ulteriore passo nel processo di trasformazione avviato a fine maggio, quando l’imprenditore italoamericano Salvatore Palella ha acquisito la testata. Un processo che, nelle scorse settimane, ha registrato l’avvio di un percorso di rinnovamento strutturale e strategico con il restyling grafico della versione cartacea e la riorganizzazione dell’offerta editoriale, che ha visto l’unificazione delle edizioni locali in un’unica pubblicazione regionale.

L'immagine attuale non ha un testo alternativo. Il nome del file è: WhatsApp-Image-2025-06-30-at-11.53.55.jpeg

Notizie internazionali, nazionali e iperlocali

Risultato del lavoro congiunto della redazione guidata dal direttore Antonello Piraneo con GMDE e Naviga come partner tecnologici, il portale ha una veste presenta grafica moderna ed essenziale.
Sul fronte dei contenuti, spazio a informazione nazionale e internazionale, con sezioni curate dalle redazioni interne ed estere che si affiancano alle notizie locali e iperlocali: ogni provincia siciliana avrà una propria homepage dedicata, con focus su città e hinterland.
Prossimamente è previsto anche il lancio della versione in lingua inglese.

In Evidenza
Segui Prima Online dai tuoi feed social