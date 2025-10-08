Montalbano chiude Bova. Svetta Floris, XFactor batte Bianchina

Vince il Commissario Montalbano che batte la puntata finale di Buongiorno Mamma. Va forte Floris, ma anche il film con Liam Neeson su Italia1. Oltre 10 milioni in access su Scotti e De Martino

Una replica ‘forte’ di Montalbano, ‘Come voleva la prassi’, con il commissario di Vigata vittima di attentato, in una prima serata generalista variegata.

Su Canale 5 c’era il finale di ‘Buongiorno Mamma’, sull’attualità politica si sono schierati Floris e Berlinguer, con la versione free di ‘X-Factor’ su Tv8 e ‘Freeze’ su Rai2.

I film di Rai 3 (‘Of dogs and men’) e Italia1 (‘Retribution’) hanno completato il quadro di base. Nei talk in primo piano il ricordo del 7 ottobre e le trattative in corso su Gaza, ma anche i riflessi politici italiani, tra Flotilla e manifestazioni di piazza. Da Bianca Berlinguer su Rete4, oltre a Mauro Corona, sono passati tra gli altri Kasia Smutniak, Alessandro Sallusti, Laura Boldrini, Andrea Scanzi, Antonino Monteleone, Claudio Borghi, Chiara Appendino, Oscar Farinetti, Luisella Costamagna, Marina La Rosa, Stefano Borgonovo, Vincenzo Fullone.

Da Giovanni Floris tra gli ospiti, dopo Luca e Paolo, Maurizio Landini, Elsa Fornero, Corrado Augias, Silvia Ronckey, Corrado Formigli, Benedetta Scuderi, Carlo Rossella, Pierferdinando Casini, Antonio Padellaro.

Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte della prima serata.

Zingaretti in replica batte il finale di Bova, Floris sul podio, X Factor batte Bianchina, malissimo Freeze

Su Rai1 la replica de ‘Il Commissario Montalbano’ ha avuto 3.099.000 spettatori ed il 20,3% di share.

Su Canale5 per il finale di ‘Buongiorno, Mamma!’ 2.375.000 spettatori con uno share del 16,2%.

Su La7 ‘DiMartedì’ a 1.498.000 spettatori e 9,8%.

Su Italia1 ‘Retribution’ con Liam Neeson a 1.408.000 spettatori con il 7,9%.

Su Tv8 ‘X Factor’ con la replica free dei bootcamp a 875.000 spettatori e 5,9%, quasi più forte in chiaro.

Su Rete4 ‘È Sempre Cartabianca’ a 607.000 spettatori e 4,8%. Su Rai2 ‘Freeze – Chi Sta Fermo Vince!’ a 527.000 spettatori pari al 3,5%. Su Rai3 la prima tv di ‘Of dogs and men’ a 252mila e 1,3%.

In access si sfora e si vola, De Martino si avvicina a Scotti

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 4.296.000 spettatori e 21,2%, ‘Affari Tuoi’ a 4.945.000 spettatori e 23,5% fino alle 21.46. Su Canale5 ‘Gira La Ruota’ a 4.500.000 e 21,9%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 5.287.000 spettatori e 25,2% fino alle 21.52. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1.874.000 spettatori e 8,8%.

In preserale vince Insegno, cresce Ignoto X

Su Rai1 ‘Reazione a Catena – L’Intesa Vincente’ 2.805.000 spettatori e 22,5%, mentre ‘Reazione a Catena’ ha conseguito 4.095.000 spettatori pari al 24,8%. Su Canale5 ‘Avanti il Primo’ 1.996.000 spettatori e 18,2%, ‘Avanti un Altro’ ha conquistato 3.039.000 spettatori con il 20,5%. Sale un po’ ‘Ignoto X’ su La7, ieri a 292.000 spettatori pari al 2,2%. Tra gli outsider, sul Nove ‘Cash or Trash’ per 662.000 spettatori con il 3,7%.

Nel pomeriggio Matano interrompe dominio Canale 5

Su Rai1 dopo Tg1 Economia a 2.067.000 e 18,1%, ‘La Volta Buona’ a 1.311.000 spettatori con il 12,8% e 1.259.000 spettatori con il 15,1%, ‘Il Paradiso delle Signore’ a 1.301.000 spettatori con il 16,7%. Dopo una breve edizione del Tg1, ‘Vita in Diretta’ con la presentazione a 1.406.000 spettatori e 19,3%, e poi 1.922.000 spettatori con il 22,1%.

Su Canale5 ‘Beautiful’ 1.873.000 spettatori pari al 16,2%, ‘Grande Fratello’ a 1.853.000 e 16,1%, ‘Forbidden Fruit’ a 1.946.000 spettatori e 17,8%, ‘Uomini e Donne’ a 2.265000 spettatori e 24,2%, ‘La Forza di una Donna’ 1.945.000 spettatori e 24,6%, ‘Amici’ 1.459.000 spettatori e 19,8%, ‘Dentro la Notizia’ a 1.326.000 spettatori e 18,4% nella prima parte e 1.426.000 spettatori e 17,4% nella seconda parte.