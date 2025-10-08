La Danimarca pronta a vietare i social agli under15

“Cellulari e social media stanno rubando l’infanzia ai nostri figli” dice il primo ministro Mette Frederiksen

La Danimarca si prepara a introdurre una delle normative più severe d’Europa sull’uso dei social media tra i minori.

La prima ministra Mette Frederiksen ha annunciato che il governo intende vietare l’accesso alle piattaforme social ai ragazzi sotto i 15 anni, con la possibilità per i genitori di autorizzarne l’uso dai 13 in su.

Nel suo discorso di apertura tenuto il 7 ottobre al Folketing, il Parlamento danese, Frederiksen ha dichiarato: “Abbiamo liberato un mostro”, riferendosi all’impatto degli smartphone e dei social network sulla salute mentale e sul benessere dei giovani.

“I telefoni cellulari e i social media stanno rubando l’infanzia ai nostri figli”.

Crescono ansia, isolamento e dipendenza dagli schermi

Secondo Frederiksen, “mai prima d’ora così tanti bambini e giovani hanno sofferto di ansia e depressione”, spiegando che “sugli schermi vedono cose che nessun bambino o giovane dovrebbe vedere”.

Ha inoltre denunciato un calo delle capacità di lettura e concentrazione.

I dati presentati sono allarmanti: il 60% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni non incontra amici nel tempo libero, mentre il 94% dei bambini in settima elementare possiede già un profilo social, nonostante il limite d’età ufficiale sia 13 anni.

Una svolta politica

La ministra della digitalizzazione Caroline Stage ha definito l’iniziativa un “punto di svolta”.

“Siamo stati troppo ingenui. Abbiamo lasciato la vita digitale dei bambini nelle mani di piattaforme che non hanno mai avuto a cuore il loro benessere”, ha detto, prospettando il nuovo obiettivo di “passare dalla prigionia digitale alla comunità”.

Un trend internazionale in crescita

La proposta danese, che dovrebbe entrare in vigore già nel 2026, segue iniziative simili di altri Paesi.

In Australia entrerà in vigore il prossimo dicembre il divieto di utilizzo dei social media per gli under 16.

Anche in Norvegia, il primo ministro Jonas Gahr Støre ha proposto di alzare a 15 anni l’età minima per accedere ai social, ammettendo che sarà “una battaglia in salita, ma necessaria per proteggere i giovani dal “potere degli algoritmi”.

Già banditi i telefoni nelle scuole

Già a febbraio, la Danimarca aveva vietato l’uso dei telefoni cellulari in tutte le scuole e nei centri doposcuola. La misura era stata raccomandata da una commissione governativa sul benessere infantile, che ha anche suggerito di evitare l’uso personale di smartphone e tablet sotto i 13 anni.

Verso una “maggiore età digitale”

Nel frattempo, in giugno la Grecia ha proposto all’Unione Europea di stabilire un’“età della maggiore età digitale”, per garantire che i minori possano accedere ai social solo con il consenso dei genitori.

L’obiettivo è armonizzare le normative tra gli Stati membri e proteggere meglio i bambini e gli adolescenti dai rischi legati all’uso precoce delle piattaforme digitali.

La scorsa primavera la Grecia ha introdotto la app “Kids Wallet” per verificare l’età degli utenti e aiutare a combattere la dipendenza online tra i minori.

Foto (Ansa): Mette Frederiksen