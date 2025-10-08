Core si lancia sui Vodcast

La società di corporate relations di Pierangelo Fabiano lancia la sua Video Factory per la creazione di video e contenuti per la comunicazione d’impresa. Un network di competenze che vanno dai giornalisti ai content creator

Core Relations ha annunciato la nascita della sua business unit Core Video Factory dedicata alla produzione di contenuti video e “vodcast” con cui l’agenzia di corporate relations cofondata e guidata da Pierangelo Fabiano amplia la sua offerta multimediale integrando nuovi strumenti e soluzioni di comunicazione.

La comunicazione delle imprese è ormai uscita dalla strategia basata sulle sole campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni per ed è entrata nell’era della “narrazione”: raccontarsi posizionarsi su temi valoriali, instaurare un dialogo diretto con gli stakeholders e costruire e presidiare la reputazione del marchio. E in questo contesto i video podcast rappresentano una nuova frontiera della comunicazione. Ne sono un ottimo esempio le campagne istituzionali di Enel – che in questi giorni ha lanciato la sua terza campagna istituzionale – in cui non si parla di prodotti e servizi ma ci si concentra appunto nel costruire il sistema di valori con cui il brand vuole essere identificato. E se il gruppo di Flavio Cattaneo ha dimensioni e le risorse tali da permettergli di fare tutto in casa, con la sua divisione Relazioni Esterne e affidandosi solo al centro media Mindshare per la pianificazione, il resto delle medie e anche piccole imprese italiane si affida a un mercato che si sta popolando di un’offerta sempre più dedicata e numerosa. Soggetti che mettono assieme sia le competenze più strettamente pubblicitarie e di marketing ma che stanno arricchendo gli organici sempre più spesso con comunicatori e giornalisti in grado di costruire le narrazioni con l’attenzione necessaria alle notizie che vengono dal mondo: dalla società alla politica, dall’economia all’ambiente, dai consumi agli stili di vita alla cultura.

Grazie alle due sedi operative a Roma e Milano, Core Video Factory si propone quindi come partner strategico per la produzione di contenuti multimediali, in particolare video podcast progettati su misura per raccontare la visione, la cultura e gli obiettivi delle aziende e delle istituzioni. Ma poiché in questo nuovo scenario della comunicazione le imprese stesse dovranno sempre più avere un ruolo attivo e consapevole, Core ha deciso di mettere a disposizione dei suoi clienti anche il suo studio di registrazione nella sua sede romanda di piazza Margana, in pieno centro, appena sotto il Campidoglio.

Core Video Factory vuole imporsi come un vero e proprio hub creativo per aziende e content creator. Un soggetto in grado di diventare un punto di convergenza di competenze diverse, dai giornalisti ai content creator, appunto, e fino al mondo istituzionale e accademico. Tutti assieme costituiranno un network in grado di costruire media partnership con le più importanti realtà editoriali italiane. L’obiettivo è di produrre contenuti perle imprese offrendo un servizio completo: dall’ideazione alla produzione di format originali, fino alla distribuzione e campagne cross-platform.

Il lancio di Core Vide Factory è il primo frutto del rafforzamento societrio di Core dove lo scorso maggio è entrata, rilevando un 25%, SG Company, società attiva nel settore Entertainment&Communication con specializzazione nelle attività di Digital & Live Communications,Hybrid Events, Video Production, Format Consumer, Meetings & Events Industry.