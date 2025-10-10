Acea rinnova il sito e lancia il nuovo ecosistema digitale del Gruppo

Acea presenta il suo nuovo ecosistema digitale, un progetto che rinnova completamente la presenza online del Gruppo e ne racconta in modo integrato i business, la strategia e i valori. Il nuovo sito istituzionale www.gruppoacea.it diventa la “casa corporate” dell’azienda, dedicata a contenuti di governance, sostenibilità, comunicazione, investor relations e carriere.

Un progetto di innovazione per una comunicazione più chiara, accessibile e coerente

Accanto al portale principale, ogni linea di business e società operativa dispone ora di un proprio sito dedicato, per facilitare l’accesso ai servizi e migliorare l’esperienza utente. Il nuovo ecosistema riflette così la struttura del Gruppo e ne valorizza la diversificazione delle attività.

Tecnologia, accessibilità e user experience

La progettazione del sistema digitale è stata realizzata con un approccio di atomic design, metodologia che consente di creare modelli visivi coerenti, scalabili e flessibili. Il progetto si è basato sull’analisi dei dati di navigazione e dei trend digitali, oltre che sul coinvolgimento diretto degli stakeholder interni.

Acea ha introdotto Adobe Experience Manager as a Cloud Service (AEMaaCS), piattaforma che permette prestazioni elevate e un motore di ricerca più performante. Il redesign, costruito su componenti modulari e dinamici, ha portato i nuovi siti a un livello di accessibilità del 90%, migliorando leggibilità, contrasto cromatico e fruibilità delle informazioni.

Un’identità di Gruppo più forte

Grazie al nuovo Superheader, la barra superiore comune a tutti i portali, l’utente può navigare agevolmente tra i siti del Gruppo, mantenendo coerenza comunicativa e visiva tra le diverse aree. Il risultato è una navigazione fluida e intuitiva, capace di rafforzare l’identità e la riconoscibilità del brand Acea.

I siti del nuovo ecosistema digitale

Il nuovo ecosistema digitale comprende: