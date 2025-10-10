Acea rinnova il sito e lancia il nuovo ecosistema digitale del Gruppo

Acea presenta il suo nuovo ecosistema digitale, un progetto che rinnova completamente la presenza online del Gruppo e ne racconta in modo integrato i business, la strategia e i valori. Il nuovo sito istituzionale www.gruppoacea.it diventa la “casa corporate” dell’azienda, dedicata a contenuti di governance, sostenibilità, comunicazione, investor relations e carriere.
Un progetto di innovazione per una comunicazione più chiara, accessibile e coerente
Accanto al portale principale, ogni linea di business e società operativa dispone ora di un proprio sito dedicato, per facilitare l’accesso ai servizi e migliorare l’esperienza utente. Il nuovo ecosistema riflette così la struttura del Gruppo e ne valorizza la diversificazione delle attività.
Tecnologia, accessibilità e user experience
La progettazione del sistema digitale è stata realizzata con un approccio di atomic design, metodologia che consente di creare modelli visivi coerenti, scalabili e flessibili. Il progetto si è basato sull’analisi dei dati di navigazione e dei trend digitali, oltre che sul coinvolgimento diretto degli stakeholder interni.
Acea ha introdotto Adobe Experience Manager as a Cloud Service (AEMaaCS), piattaforma che permette prestazioni elevate e un motore di ricerca più performante. Il redesign, costruito su componenti modulari e dinamici, ha portato i nuovi siti a un livello di accessibilità del 90%, migliorando leggibilità, contrasto cromatico e fruibilità delle informazioni.
Un’identità di Gruppo più forte
Grazie al nuovo Superheader, la barra superiore comune a tutti i portali, l’utente può navigare agevolmente tra i siti del Gruppo, mantenendo coerenza comunicativa e visiva tra le diverse aree. Il risultato è una navigazione fluida e intuitiva, capace di rafforzare l’identità e la riconoscibilità del brand Acea.
I siti del nuovo ecosistema digitale
Il nuovo ecosistema digitale comprende:
- Sito Corporate: www.gruppoacea.it
- a.Acqua: www.a-acqua.it
- a.Ambiente: www.a-ambiente.it
- a.Infrastrutture: www.a-infrastructure.it
- a.Quantum: www.a-quantum.it
- Areti: www.areti.it
- Acea Ato 2: www.aceaato2.a-acqua.it
- Acea Ato 5: www.aceaato5.a-acqua.it
- Umbriadue: www.umbriadue.a-acqua.it
- Gesesa: www.gesesa.a-acqua.it
- Acea Molise: www.aceamolise.a-acqua.it