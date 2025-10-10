Microsoft e Anthropic arruolano l’ex premier inglese Sunak come consulente

L’ex premier inglese, ancora deputato, riparte dalla Silicon Valley. Come altri predecessori ed ex deputati

Rishi Sunak, l’ex primo ministro britannico, è stato nominato consulente di Microsoft e della startup per l’intelligenza artificiale Anthropic.

I ruoli di Sunak

Prima di entrare in politica Sunak aveva lavorato in Goldman Sachs, dove è riapprodato come consulente senior nel luglio scorso, lasciato l’incarico di governo.

Nei nuovi ruoli, l’ex primo ministro conservatore avrà il compito di “fornire prospettive strategiche di alto livello sulle tendenze macroeconomiche e geopolitiche”. Le due posizioni sono state vagliate dall’Acoba, il comitato di controllo britannico preposto a valutare eventuali conflitti di interesse nell’assunzione di nuovi incarichi da parte di ex premier e ministri, oltre che per quanto riguarda gli ex funzionari pubblici.

Il comitato ha consigliato a Sunak, ancora deputato in carica alla Camera dei Comuni, di non svolgere attività di lobbying sull’attuale governo guidato dal laburista Keir Starmer per conto delle due società.

L’ex leader Tory, annunciando su LinkedIn i suoi nuovi ruoli ha anche precisato che il suo compenso sarà devoluto alla sua organizzazione benefica, The Richmond Project, fondata insieme alla moglie Akshata Murty.

Ex premier (o vice) consulenti

L’approdo di ex premier e politici britannici a ruoli di consulenti nella Silicon Valley o in governi esteri non è una novità. Tra i casi più recenti quello di Nick Clegg, ex vice primo ministro inglese che dal 2018 fino a pochi mesi fa era responsabile degli affari globali e capo della comunicazione di Meta.

Uno dei più discussi resta poi Tony Blair, tornato alla ribalda negli ultimi settimane per il suo più o meno attivo coinvolgimento nel Piano Trump per Gaza. Con il Tony Blair Institute for Global Change (TBI) l’ex premier laburista – a Downing Street dal 1997 al 2007 – ha messo in piedi un network di consulenza attivo in oltre 40 paesi e con più di 900 dipendenti.