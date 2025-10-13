Sabato, domenica e lunedì. Spettacoli, mostre, libri

Al Piccolo Teatro Franco Branciaroli è ‘Sior Todero brontolon’, sul palcoscenico del Manzoni la Pimpa diventa un musical. Linus in festival, con una mostra di Manara. Premio letterario a Maaza Mengiste, scrittrice etiope. E le Giornate d’autunno del Fai, alla scoperta della bellezza

Franco Branciaroli

Brontolon allo Strehler

Avaro, dispotico, permaloso: il protagonista della commedia di Carlo Goldoni, che aveva debuttato a Venezia nel 1762 e che adesso arriva al Teatro Strehler di Milano dove resterà fino al 19/10, ha le fattezze di Franco Branciaroli. Nei panni di ‘Sior Todero brontolon’ l’attore, che fino a poco tempo fa è stato in scena con Umberto Orsini nei ‘Ragazzi irresistibili’, è circondato da marionette, secondo a rilettura del regista Paolo Valerio

Sergio Staino

Il ritorno di Bobo

Scomparso il 21 ottobre di due anni fa, Sergio Staino torna come protagonista di una rassegna a lui dedicata. Sabato, a Breno (Bs), la seconda edizione del Premio nazionale Sergio Staino – Pitoon avrà al mattino un convegno sui legami che uniscono fumetto, satira, musica, politica, con la partecipazione anche di Roberto Vecchioni e David Riondino. Mentre la sera, a Darfo Boario Terme (Bs) la manifestazione si concluderà con un concerto di Van De Sfroos.

Elisabetta Sgarbi (foto Simona Chioccia)

Sgarbi a Linus

Torna questo weekend ad Ascoli Piceno il festival che Elisabetta Sgarbi ha ideato, e che dirige con la collaborazione di Sandro Veronesi. A ‘Linus – Festival del fumetto’ si vedranno fra gli altri la mamma di Geronimo Stilton Elisabetta Dami, il Makkox di ‘Propaganda Live’, lo stesso scrittore Veronesi che la sera dialogherà con gli ospiti. Sabato, si inaugurerà anche la mostra ‘Il nome della rosa’, dove le tavole di Milo Manara, che ha appena compiuto 80 anni, rileggono in forma di graphic novel il celebre romanzo di Umberto Eco.

Maaza Mengiste (foto Nina Subin)

La Storia al Lattes Grinzane

Maaza Mengiste, autrice etiope che oggi vive a New York e la cui famiglia dovette lasciare il Paese dopo la rivoluzione contro Hailé Selassié, terrà sabato al Teatro Sociale Busca di Alba (Cn) una lectio magistralis e riceverà il Premio Speciale Lattes Grinzane. Nell’occasione, il Grinzane annuncerà anche il vincitore della 15esima edizione, scelto su una cinquina di autori (unico italiano: Sandro Veronesi). Come ha spiegato la presidente della giuria, la giornalista Loredana Lipperini: le storie finaliste 2025 “vanno in controtendenza rispetto al filone sempre più ossessivo dell’autonarrazione, e grazie alla letteratura riportano la memoria, la Storia, le questioni sociali all’attenzione di tutti”.

Nuovo campus Bocconi, Milano

Fai una visita

Sabato e domenica tornano le Giornate Fai d’autunno a Milano e in Lombardia. 700 i luoghi che si possono scoprire, aperti per l’occasione grazie al Fondo per l’ambiente, che è stato creato da Giulia Maria Crespi e compie 50 anni, con la presidenza di Marco Magnifico. In città si possono visitare, fra gli altri, i rifugi antiaerei di Milano, la sede del Comune Palazzo Marino, la Fondazione Renzo Piano al Politecnico, il Campus Bocconi, che passa dalle architetture razionaliste delle origini alle recenti strutture avveniristiche. In Lombardia, si può scegliere fra il Museo della Lambretta e dello scooter di Rodano o l’Abbazia Mirasole di Opera, oltre a un’infinità di altri spazi aperti grazie alla partecipazione dei volontari.

(foto Daniel Bertacche)

Musical a pois

La Pimpa compie 50 anni. Per festeggiare la simpaticissima cagnolina disegnata da Altan il Teatro Manzoni di Milano propone domenica uno spettacolo: ‘Pimpa. Il musical a pois’. Lo dirige – con pupazzi, travestimenti, e la musica di Eleonora Beddini – Enzo d’Alò, noto regista di cinema d’animazione, che torna a collaborare con Altan dopo la serie animata sempre dedicata alla Pimpa.

Andrea Camilleri, Felice Laudadio (foto Daniele Notaristefano)

Bentornato Camilleri

Domenica e lunedì, nei teatri Piccinni e Petruzzelli di Bari, proseguono gli omaggi per i 100 anni che avrebbe compiuto Andrea Camilleri. La due giorni intitolata ‘Bentornato a Bari, caro Camilleri‘, organizzata da un comitato presieduto da Felice Laudadio, propone la proiezione dello spettacolo di (e con) Camilleri ‘Conversazione su Tiresia‘, rappresentato nel 2018 al Teatro Greco di Siracusa con la regia di Roberto Andò. Mentre lunedì sarà di scena ‘Camilleri 100. Musica, parole, voci, volti’, con i musicisti cubani Omar Sosa e Marialy Pacheco, e gli attori Paolo Briguglia, Maurizio Micheli, Laura Morante e Lina Sastri.