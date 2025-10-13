Ad Altan il XVI Premio del Vittoriale

Il riconoscimento al fumettista, creatore della Pimpa e di Cipputi, sabato 1 novembre al Vittoriale degli Italiani

Francesco Tullio-Altan riceverà il XVI Premio del Vittoriale sabato 1 novembre alle ore 18.30, nel Museo d’Annunzio Segreto del Vittoriale degli Italiani. Fumettista e illustratore tra i più noti del panorama italiano, Altan è l’autore della celebre Pimpa e del personaggio satirico Cipputi, simboli di un’ironia capace di coniugare leggerezza e profondità.

Il riconoscimento del Vittoriale

La Fondazione del Vittoriale attribuisce ogni anno il riconoscimento a figure che, in ambiti diversi, hanno saputo lasciare un segno nella cultura e nella società, incarnando quello spirito di libertà e originalità che fu proprio di Gabriele d’Annunzio.

Il premio, una scultura di Mimmo Paladino, sarà consegnato ad Altan dal presidente Giordano Bruno Guerri, che ha voluto sottolineare come “la sua ironia raffinata sui temi più difficili, la sua eccezionale capacità di sintesi e il suo tratto inconfondibile fanno riflettere e sorridere, da oltre mezzo secolo, grandi e bambini con uguale maestria”.

Illustrazione Pimpa

Dalla Pimpa alla satira politica

Le opere di Altan spaziano dall’editoria per l’infanzia alla satira politica, e hanno ispirato film, mostre e serie animate di successo. Nel 2025 si celebrano i 50 anni della Pimpa, personaggio amato da generazioni di lettori.

I precedenti vincitori

Il Premio del Vittoriale è stato assegnato nel tempo a grandi nomi della cultura, dell’arte e della scienza: Ermanno Olmi, Paolo Conte, Umberto Veronesi, Giorgio Albertazzi, Alberto Arbasino, Ida Magli, Riccardo Muti, Piero Angela, Samantha Cristoforetti, Marco Bellocchio, Sergio Castellitto, Ernesto Galli della Loggia, Mario Botta, Nicola Crocetti e Vasco Rossi.