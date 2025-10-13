Angelo Fanizza, segretario generale del Garante Privacy

A partire da ottobre 2025, Angelo Fanizza assume il ruolo di segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità italiana che tutela la privacy e i dati personali dei cittadini.

Nomina di Fanizza

Il Collegio dell’Autorità, composto da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza, ha deliberato la nomina di Fanizza come nuovo segretario Generale, affidandogli la guida operativa dell’istituzione. Nel suo ruolo, Fanizza sarà responsabile di: coordinare l’attività dei dipartimenti e dei servizi dirigenziali; garantire l’attuazione delle deliberazioni e dei programmi stabiliti dal Collegio; promuovere la partecipazione del personale agli obiettivi istituzionali; formulare proposte strategiche su programmi e priorità; gestire i poteri di spesa e contrattuali nell’ambito del bilancio e supervisionare le attività informative e gli eventi istituzionali.

Esperienza professionale

Magistrato amministrativo presso il TAR del Lazio, Fanizza vanta una solida carriera nel contenzioso amministrativo e una profonda conoscenza del funzionamento delle istituzioni.