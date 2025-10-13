Assolombarda: serve una manovra più coraggiosa. IA motore per l’industria

Più coraggio nella manovra, più investimenti nell’innovazione e sulle competenze. Il presidente di Assolombarda propone la sua strategia industriale dal Teatro Dal Verme. Lanciando il progetto ForgIA per l’intelligenza artificiale

Il Teatro dal Verme di Milano ha fatto da sfondo all’Assemblea generale di Assolombarda, la prima con Alvise Biffi alla presidenza.

‘Rethinking Industry – verso il futuro dell’impresa’ il titolo dell’incontro al quale ha preso parte anche Emanuele Orsini, presidente di Confindustria.

Il focus, chiaro già dal titolo, non poteva che essere l’innovazione intesa come motore del cambiamento e forza che spinge il tessuto produttivo a crescere e competere.

Industriali, regione, comune e Università per ForgIA

In linea con questa strada, Assolombarda, insieme a Unione Industriali Torino, ha annunciato la firma di un accordo sull’innovazione e la creazione di un ecosistema digitale nazionale per l’industria ‘ForgIA’. L’iniziativa vede il coinvolgimento del Comune di Milano, di Regione Lombardia e dei principali partner scientifici: Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, Italian AI Factory for Leading Innovation AI e Politecnico di Milano.



In un contesto in cui l’intelligenza artificiale rappresenta la nuova energia propulsiva dell’economia, ForgIA suggerisce un luogo in cui l’intelligenza artificiale viene creata, modellata e resa strumento di crescita. Con il progetto, Assolombarda punta quindi a costruire un ecosistema di dati condivisi dalle filiere e dai distretti industriali, messi a disposizione per forgiare soluzioni di Intelligenza Artificiale.

“Si tratta di un ecosistema aperto, ma tutelato, basato sul principio della sovranità del dato, che permette di creare una dinamica nella quale imprese concorrenti collaborano tra loro in alcune aree strategiche, continuando a competere in altre”, ha spiegato Biffi, sottolineando come l’iniziativa su il primo di 42 progetti promosso da Assolombarda nel suo mandato.

Con lui, a lanciare il progetto, il Presidente dell’Unione Industriali di Torino Marco Gay, la rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto, il Presidente di AI4I (The Italian Institute of Artificial Intelligence) Fabio Pammolli, la Direttrice Generale di Cineca Alessandra Poggiani.

La sua nascita consente di organizzare, valorizzare e rendere accessibili i dati industriali, proprio per aumentare la produttività del sistema manifatturiero e favorire la trasformazione digitale delle imprese. Un ecosistema digitale aperto ma sicuro, basato sul principio della sovranità del dato e sulla collaborazione tra imprese, istituzioni e centri di ricerca.

Come funziona

L’ecosistema fa parte di un modello piramidale a quattro livelli. Alla base (livello 1) si trovano le connessioni; il secondo livello è costituito dalle infrastrutture, ovvero i data center necessari per immagazzinare, elaborare e proteggere grandi volumi di informazioni; salendo al terzo livello, c’è l’ecosistema digitale su cui sta lavorando Assolombarda, che funge da tessuto connettivo per i dati. Infine, al vertice della piramide (livello 4) si trovano le applicazioni intelligenti che, poggiandosi sulla base dati, abilitano soluzioni di intelligenza artificiale generativa per l’industria.

Assolombarda si assume il ruolo di coordinamento e promozione dell’iniziativa, in una logica di collaborazione interregionale e interistituzionale.

Manovra, energia e rilancio

Nel suo intervento Biffi ha lanciato un appello al Governo chiedendo una Legge di Bilancio con “più coraggio”. “Il momento è adesso”, ha esortato, chiedendo di fare di più sull’innovazione.

“E’ fondamentale spostare tutte le risorse possibili per generare investimenti su una partita chiave per la competitività e per la crescita”, ha detto citando come esempio quanto ha fatto il governo tedesco che nel 2024 ha dedicato fondi alla ricerca e sviluppo per 44,9 miliardi di euro, contro i 13,5 dell’Italia.



Biffi ha parlato di innovazione, energia, investimenti e necessità di riforma degli incentivi. “Il costo dell’energia rimane un concreto e pericoloso squilibrio competitivo”, ha detto, ricordando come le imprese italiane pagano l’energia fino a tre volte di più rispetto ad altre grandi economie.

“È urgente un approccio programmatico e sistemico di politica industriale. Una strategia che consideri tutte le tecnologie e che sia focalizzata a costruire un mix energetico che ottimizzi al meglio la competitività del Paese, la sicurezza energetica e la sostenibilità ambientale”, il suo suggerimento.

Nel breve termine, puntando su rinnovabili già mature e competitive, come il fotovoltaico e l’eolico, nel medio-lungo periodo, invece, su tecnologie per i “cosiddetti gas verdi – biometano e idrogeno e il nucleare di nuova generazione”.

C’è poi il nodo della produttività delle microimprese con l’innovazione e l’Ia. Ai ritardi dovuti a burocrazia, lentezze infrastrutturali, Biffi aggiunge il fatto che come Paese, si investe poco in digitale, in tecnologia e in capitale umano.

Il presidente di Assolombarda ha guardato soprattutto alle microimprese che rappresentano il 95% delle imprese italiane, molto più che in altre aree europee. “Dovrebbero essere la nostra forza diffusa, ma invece non lo sono perché da sole non hanno la capacità di innovare e investire come servirebbe.

Leva per gli investimenti

“E’ una manovra che non mette sufficienti investimenti per far correre le imprese. Si guarda sempre al breve e non al lungo periodo”, ha rimarcato.

Biffi ha parlato della necessità di avere “risorse a leva che abilitano gli investimenti privati”. “Per stimolare l’innovazione servono risorse, pubbliche ma anche private e servono strumenti che le mettano in moto”. Perchè, la mancanza di investimenti “ovviamente, si traduce nella difficoltà a generare startup veramente scalabili, di dimensione internazionale, e addirittura unicorni”.

Dietro ogni innovazione ci sono “donne e uomini in carne e ossa. C’è l’Intelligenza Umana. Ci sono quei talenti. E il nostro Paese li possiede eccome”, ha esortato.

Strumenti chiari

Biffi si è soffermato anche sulla necessità di avere strumenti di facile accesso per le attività industriale. “Negli anni scorsi con Industria 4.0 l’Italia ha dimostrato che, quando gli strumenti sono semplici ed efficaci, le imprese rispondono, investono e crescono”, ha spiegato. “Poi, con l’ultima legge di bilancio, l’impatto di Industria 4.0 si è molto ridotto e contemporaneamente il piano transizione 5.0, pur ricco di ambizioni, ha visto la sua forza vanificata dall’estrema complessità delle procedure”.

Esempio chiaro il fatto che su 6,3 miliardi a disposizione, “il programma si chiuderà avendone utilizzati solo 3”.

Ecco perché per la prossima legge di bilancio serve con urgenza uno strumento chiaro, con risorse vere per l’innovazione e facile da usare. Solo così le imprese potranno sprigionare il proprio potenziale e diventare più produttive”.

Piano nazionale sulle competenze

Ma serve anche l’investimento sulle persone. “Serve qualcosa di più ambizioso e stabile, non un aiuto una tantum, ma una struttura permanente per sostenere le imprese nell’investimento in formazione, in ricerca, nel lifelong learning”. Il richiamo per la politica è: non basta una misura estemporanea, serve un piano nazionale strategico delle competenze, con crediti d’imposta robusti, con impegni pluriennali, in modo che le imprese possano contare su un sostegno prevedibile e duraturo come sistema Paese. Perché l’Intelligenza Umana e l’Intelligenza Artificiale sono compagne di viaggio.

Un passo importante duqnue diventa anche il potenziamento dell’alleanza integrata in cui scuole, università, centri di ricerca, Its e imprese collaborino per sviluppare le competenze digitali – tecniche e trasversali – necessarie a supportare la crescita. Assolombarda, a livello territoriale, ci sta lavorando da anni”, ha concluso.