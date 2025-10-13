All’Università di Bologna nasce l’idea di un centro Europeo per l’intelligenza artificiale

Il manifesto promosso da Giorgio Parisi e Pierluigi Contucci

L’Università di Bologna è stata teatro di un incontro che potrebbe segnare una svolta nella strategia europea sull’intelligenza artificiale. Alcuni tra gli esperti internazionali del settore hanno infatti firmato un manifesto che propone la nascita di un centro Europeo di ricerca sull’intelligenza artificiale. Promosso dal premio Nobel Giorgio Parisi e dal professore Pierluigi Contucci, il progetto punta a creare un polo di ricerca che consenta all’Europa di non subire ma guidare le trasformazioni innescate dall’AI nella scienza, nella tecnologia e nella società.

Una visione fondata su teoria, etica e indipendenza

“Dovrà essere un’istituzione compatta, con un forte nucleo scientifico dedicato alla teoria fondamentale e all’esplorazione di nuove direzioni di ricerca applicata”, ha spiegato Contucci. “Al centro della sua missione dovranno esserci efficienza energetica, modelli aperti e riflessione etica, insieme alla promozione di alleanze globali radicate nelle tradizioni scientifiche europee.” L’obiettivo è creare un centro di ricerca che unisca competenze, visioni e risorse, un luogo d’incontro per gruppi di scienziati di piccole e medie dimensioni capaci di produrre grandi risultati. Il nuovo istituto punterà a valorizzare le eccellenze europee in campi come tecnologie linguistiche multilingue, robotica, sanità, biomedicina, modelli climatici e ambientali, sicurezza dei dati e sostenibilità digitale.

Un ponte tra ricerca, industria e società

Accanto al Centro, il Manifesto prevede una struttura di collegamento tra ricerca, industria e società, per favorire progetti collaborativi, prototipi rapidi e modelli condivisi di proprietà intellettuale. Le partnership industriali saranno incoraggiate ma sempre bilanciate dal pubblico interesse, con l’obiettivo di proteggere le start-up da acquisizioni premature e costruire ecosistemi di innovazione resilienti.

“Possiamo fare in modo che l’intelligenza artificiale cresca come strumento di conoscenza, cooperazione e bene pubblico. Invitiamo istituzioni, ricercatori e leader del settore a unire le forze per costruire questo centro di ricerca, collaborazione e libertà scientifica europea.” Ha aggiunto Contucci.

I firmatari del Manifesto

Oltre a Pierluigi Contucci (Università di Bologna) e Giorgio Parisi (Sapienza Università di Roma), promotori e primi firmatari, hanno sottoscritto il Manifesto il premio turing Yann LeCun (New York University), l’informatico Michael Bronstein (DeepMind – University of Oxford), la fisica e neuroscienziata Sara Solla (Northwestern University), e Marc Mézard (Università Bocconi). Tra gli altri firmatari figurano anche Silvio Angori, CEO di Pininfarina (foto in apertura); Stefano Leonardi (Sapienza Università di Roma); Giuseppe De Pietro (FAIR); Paolo Branchini (INFN); Jean Barbier (ICTP); Cédric Villani (Institut des Hautes Études Scientifiques); Bruno Loureiro (École Normale Supérieure); Valentina Ros (Université Paris-Saclay); Andrea Ripa, vescovo titolare di Cerveteri.