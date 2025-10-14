Home » Micromegas sceglie Italpress come media partner di Comolake 2025
di Redazione PrimaOnline
Micromegas Comunicazione ha annunciato la partnership con l’agenzia di stampa Italpress
, che sarà media partner ufficiale di ComoLake 2025, il forum dedicato all’innovazione, alla sostenibilità e alle grandi trasformazioni economiche e sociali. L’evento, promosso da Fondazione Innovazione Digitale e organizzato da Micromegas, si terrà dal 14 al 17 ottobre a Villa Erba, Cernobbio.

Un’alleanza strategica per valorizzare l’innovazione e la sostenibilità

, la collaborazione punta ad amplificare la visibilità e la diffusione dei contenuti di ComoLake grazie a una copertura giornalistica multicanale e qualificata. Italpress racconterà i momenti salienti dell’evento con servizi, interviste, video e approfondimenti, valorizzando il contributo di istituzioni, imprese e protagonisti dell’economia e dell’innovazione.

Un accordo che guarda al futuro della comunicazione

Parallelamente, Micromegas e Italpress hanno firmato un accordo quadro che apre la strada a future collaborazioni, finalizzate alla creazione di progetti congiunti in ambito comunicazione.

“Con questa partnership e con l’accordo siglato con Italpress – ha dichiarato Erminio Fragassa, Presidente di Micromegas Comunicazione – consolidiamo il nostro impegno nel promuovere il dialogo sui temi strategici per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione, mettendo in rete competenze e visioni e creando le condizioni per collaborazioni durature e progetti condivisi nel tempo.”

Copertura mediatica e impatto nazionale

“Siamo molto soddisfatti di questa partnership – ha aggiunto Gaspare Borsellino (foto), direttore e fondatore di Italpress – che ci vedrà impegnati nel supportare Micromegas Comunicazione nella disseminazione di tutte le news e dei video più importanti di ComoLake 2025, mettendo a disposizione le nostre piattaforme multimediali che raggiungono oltre 120 televisioni e circa 400 siti in Italia e all’estero.”

Un team di tre professionisti seguirà l’evento in tempo reale, garantendo aggiornamenti testuali, video e fotografici su tutti i principali canali dell’agenzia.

Un evento internazionale tra scienza, impresa e cultura

Con oltre 250 relatori provenienti dal mondo delle istituzioni, dell’impresa, della ricerca e della cultura, ComoLake 2025 si conferma una piattaforma internazionale di dialogo e networking.

Tra i protagonisti attesi figurano il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Premio Nobel per la Fisica Gerardus ’t Hooft, il fisico teorico Thibault Damour, vincitore del Premio Albert Einstein, della Medaglia Dirac e della Medaille D’Or, il Direttore del Dipartimento di Fisica Teorica del CERN, Gianfrancesco Del Giudice, il fisico Marc Mézard, già Direttore dell’École Normale Supérieure, e l’ex Presidente del CNR, Luciano Maiani.

